گزارش حشد شعبی از برقراری امنیت در استان نینوای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی، فرماندهی عملیات حشد شعبی در استان نینوا در گزارشی از فعالیت های خود در هفته گذشته اعلام کرد که با موفقیت امنیت کامل را در این استان برقرار کرده است.

بر همین اساس، «مصطفی العوادی» از فرماندهان سازمان الحشد الشعبی نتایج عملیات این نیروها در جنوب موصل را شرح داد و گفت: این عملیات با موفقیت انجام شد و در جریان آن، مناطق مورد نظر از وجود تروریسم پاک شد و امنیت نینوی هم تأمین گردید.

وی ادامه داد: نیروهایی از تیپ ۴۴ حشد شعبی با پشتیبانی ستاد عملیات، نیروهای امنیتی، نیروهای زمینی و هوایی ارتش، این عملیات را به مدت چند روز انجام دادند و این عملیات با استناد به اطلاعات مهم مبنی بر نفوذ عناصر داعش از سمت سوریه به عمق مناطق بیابانی بین نینوی، صلاح الدین و الانبار آغاز شد.

العوادی با تاکید بر اینکه در این عملیات، یک گروه بزرگ از داعش کشته شد، بسته‌های انفجاری آنان کشف و ضبط گردید و در نتیجه امنیت منطقه جزیره الحضر و نینوی کامل شد، افزود: نیروهای حشد شعبی از اطلاعات مهم شهروندان نیز در این عملیات استفاده کرد، به ساکنان نینوی اطمینان داد که دیگر عناصر داعش قادر به حمله نخواهند بود.

این در حالی است که پیش از این «احمد التمیمی» از رهبران نیروهای حشد شعبی عراق گفته بود که این نیروها ۵ ضربه مهم به گروه تروریستی داعش در ایام اربعین حسینی (ع) در استان دیالی وارد کردند.