  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۳۲

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد؛

تحقق ۷۰ درصدی برنامه جایگزینی گاز طبیعی در واحدهای صنعتی لرستان

تحقق ۷۰ درصدی برنامه جایگزینی گاز طبیعی در واحدهای صنعتی لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت گاز لرستان از تحقق ۷۰ درصدی برنامه جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت‌های فسیلی در واحدهای صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم گودرزی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه جایگزینی ۱۲۵ هزار مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی به جای سوخت‌های فسیلی در واحدهای صنعتی لرستان در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال موفق به جایگزینی ۸۸ هزار مترمکعب بر ساعت گاز شدیم که تحقق ۷۰ درصدی جایگزینی گاز طبیعی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گازرسانی به پنج شهرک صنعتی در پنج ماه نوید بخش تحرک جدی در گازرسانی به صنایع و تحقق شعار سال در راستای اشتغال و کارآفرینی است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه توسعه شبکه گازرسانی در استان لرستان و ارائه خدمات پایدار از رشد قابل توجهی برخوردار است گفت: گازرسانی به صنایع در رشد اقتصاد، افزایش بهره وری و اشتغال زایی، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و اهمیت ایجاد صنعت سبز بسیار مهم و کاربردی است.

کد مطلب 5593514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها