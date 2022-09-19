تحقق ۷۰ درصدی برنامه جایگزینی گاز طبیعی در واحدهای صنعتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کرم گودرزی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه جایگزینی ۱۲۵ هزار مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی به جای سوخت‌های فسیلی در واحدهای صنعتی لرستان در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال موفق به جایگزینی ۸۸ هزار مترمکعب بر ساعت گاز شدیم که تحقق ۷۰ درصدی جایگزینی گاز طبیعی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گازرسانی به پنج شهرک صنعتی در پنج ماه نوید بخش تحرک جدی در گازرسانی به صنایع و تحقق شعار سال در راستای اشتغال و کارآفرینی است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه توسعه شبکه گازرسانی در استان لرستان و ارائه خدمات پایدار از رشد قابل توجهی برخوردار است گفت: گازرسانی به صنایع در رشد اقتصاد، افزایش بهره وری و اشتغال زایی، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و اهمیت ایجاد صنعت سبز بسیار مهم و کاربردی است.