علاقه مند به ارتقا روابط با گلستان در حوزه های مختلف هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رستم مینیخانوف شامگاه دوشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری جمهوری تاتارستان و استان گلستان اظهارکرد: اگرچه چندین بار به ایران آمده‌ام اما برای نخستین بار حضور در گلستان را تجربه می‌کنم و تنوع آب و هوای این استان و وحدت اقوام موجود در آن بسیار جذاب است.

رئیس جمهور تاتارستان افزود: امیدوارم در قالب روابط دو کشور ایران و روسیه بتوانیم همکاری‌های خوبی با استان گلستان داشته باشیم.

وی بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های تاتارستان در حوزه‌های مختلف در ایران فعال هستند.

مینیخانوف گفت: علاقه مند به ارتقا روابط با گلستان در حوزه فناوری اطلاعات هستیم و البته امیدواریم شرایط ویزا فی مابین، پرواز مستقیم و سیستم حمل و نقل و جابجایی کالا ارتقا یابد.

رئیس جمهور تاتارستان اضافه کرد: دسترسی به اقیانوس هند برای جابجایی کالا از اهمیت بالایی برخوردار است و مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان و ایران به این خط انتقال کمک می‌کند.

وی ادامه داد: موضوع خواهرخواندگی کازان- گرگان قابل بررسی بوده و البته ارتباط تجاری دو طرف با راه اندازی پرواز مستقیم باید گسترش یابد.