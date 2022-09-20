تکمیل تجهیزات پزشکی و جذب پزشکان فوق تخصص در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه عصر سه‌شنبه در نشست با نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و امام‌جمعه بوشهر اظهار داشت: در روزهای گذشته فوق تخصص عروق برای اولین بار در استان اضافه کرده‌ایم که مانع از اعزام خیلی از بیماران می‌شود.

وی تصریح کرد: جذب پزشک متخصص و فوق تخصص در رشته‌های مختلف در دستور کار ویژه معاونت درمان است چون وقتی نیروی انسانی متخصص کامل شد تجهیزات نیز بالطبع فراهم خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در دو سال همه‌گیری کرونا که توأمان با مشکلات اقتصادی نیز بوده، حوزه سلامت به‌ویژه درمان را با چالش‌های زیادی از جمله مشکلات مالی روبرو کرده است.

یزدان پناه افزود: شرایط کرونایی و مشکلات اقتصادی، مدیریت بیمارستانی را دوچندان سخت و حتی در مواردی با مشکل روبرو کرده است که با عنایت رئیس دانشگاه در این مدت تجهیزات خیلی خوبی به بیمارستان‌های استان بوشهر اضافه‌شده است.

وی بابیان اینکه پزشکان متخصص مجربی در استان بوشهر هستند گفت: در حال پیگیری رفع کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات درمانی که در شأن مردم شریف استان بوشهر باشد، هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: افق و دید بلند نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و حمایت‌هایشان از حوزه سلامت انگیزه تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را برای تلاش جهادی مضاعف کرده است.