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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

صدور مجوز احداث ۲۳ جایگاه عرضه سوخت در سیستان و بلوچستان

صدور مجوز احداث ۲۳ جایگاه عرضه سوخت در سیستان و بلوچستان

زاهدان- استاندار سیستان وبلوچستان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مجوز احداث ۲۳ جایگاه عرضه سوخت در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: شاخص میانگین فاصله هر جایگاه سوخت تا جایگاه بعدی در کشور ۴۰ کیلومتر و در استان سیستان و بلوچستان ۱۲۰ کیلومتر است که این امر باعث شده مردم غالباً در صف‌های طولانی برای تأمین سوخت بنزین و گازوئیل انتظار بکشند.

مدرس خیابانی گفت: وزارت نفت این موضوع و عدم صدور مجوز جایگاه سوخت را به بحث قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان منوط می‌داند.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان تنها مربوط به این استان نیست و فرآورده‌های سوختی از سایر استان‌های کشور حتی از مرکز کشور به سمت سیستان و بلوچستان و مرز انتقال می‌یابد که متأسفانه تمام این محموله‌ها به نام استان سیستان و بلوچستان گذاشته می‌شود.

این مقام افزود: در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده مجوز ۲۳ جایگاه عرضه سوخت در استان صادر شده که باید پیگیری‌های لازم برای تحقق و اجرای این ۲۳ جایگاه صورت گیرد.

کد مطلب 5594803

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