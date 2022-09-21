۲۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در سوادکوه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر قزلباش عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه به مناسبت هفته دفاع مقدس، رمز پیروزی در دفاع مقدس را نصرت الهی، ایمان به خدا، رهبری امام راحل و تلاش و مجاهدت رزمندگان برشمرد و گفت: طبق اصل نظامی با توجه به برتری تجهیزاتی و نیروی نظامی رژیم بعث، صدام و دنیا پیروزی را از آن رژیم بعث می‌دانستند اما آنها نصرت الهی و رهبری امام را حساب نکرده بودند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه پس از ۴۲ سال، اکنون دفاع مقدس تبدیل به یک فرهنگ شده است، بر لزوم انتقال این فرهنگ توسط رسانه‌ها تاکید کرد.

وی از برگزاری ۲۵۰ عنوان برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی و رده‌های مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه در این ایام در شهرستان خبر داد و از جمله آنها به برگزاری ۱۲ یادواره شهدا، توزیع ۳۷۰ بسته بهداشتی، ۳۳۰ بسته لوازم تحریر، ۱۵۰ بسته پروتئینی میان نیازمندان و محرومان، افتتاح خانه محروم، افتتاح دو طرح اشتغالزایی، مسابقه استانی قهرمانی تکواندو رده خردسالان، گشت رضویون، نمایشگاه نقاشی و عکاسی دفاع مقدس، اکران پای پرواز من با محوریت شهید مدافع حرم عمادی، مسابقات ورزشی، جشنواره مالک اشتر و تجلیل از رزمندگان و مدافعان سلامت اشاره کرد.

قزلباش با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید، افزود: به همین منظور راویان دفاع مقدس در سطح مدارس در طی این ایام حضور خواهند یافت و شهدای شاخص دانش آموزی و فرهنگی نیز معرفی خواهند شد.