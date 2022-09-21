فوت یک خانم در اثر وقوع حریق در انبار میدان نوبنیاد

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از فوت یک نفر در اثر وقوع حریق در یک انبار واقع در میدان نوبنیاد خبر داد و گفت: ساعت ۱۳:۵۰ گزارش وقوع حریق در یک انبار در میدان نوبنیاد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در ادامه و در پیک کاری شش ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد که یک ساختمان سه طبقه و در طبقه فوقانی به وسعت هزار متر که انبار فروشگاه بوده، دچار حریق شده است.

وی اظهار کرد: در این بخش تعداد قابل توجهی کارتن اجناس نگهداری می‌شد و بخش زیادی از این قسمت شعله‌ور بود.

ملکی تصریح کرد: با آغاز عملیات از سوی آتش‌نشانان، از طریق نردبان هشت نفر از محل حادثه خارج شدند و آتش‌نشانان هم‌زمان از سرایت حریق به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه بخشی از سقف شیروانی محل حادثه به‌دلیل شدت حرارت تخریب شدن بود، گفت: متأسفانه یک خانم حدوداً ۳۵ ساله که در زیر اجناس قرار گرفته بود به تأیید عوامل اورژانس به دلیل سوختگی جان خود را از دست داد.

وی در پایان از مصدومیت دو نفر از آتش‌نشانان در جریان این عملیات و تحویل این افراد به عوامل اورژانس خبر داد و گفت: در حال حاضر حریق تحت کنترل است و خوشبختانه حال این دو آتش‌نشان مساعد گزارش شده است.