به گزارش خبرنگار مهر، حسین بغدادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نظرآباد با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و امام شهدا (ع)، با اشاره بر فتنه‌های دشمن اظهار داشت: از دیرباز تاکنون همواره شاهد فتنه و نقشه‌های بی پایه و اساس دشمنان انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام بوده‌ایم.

وی بیان کرد: این مهم هوشیاری و بصیرت هرچه بیشتر ما را می‌طلبد تا همچون همیشه نقشه‌هایشان را نقش برآب نموده و دشمن را بیش از پیش مأیوس از ضربه به اقتدار انقلاب اسلامی نمائیم.

فرماندار نظرآباد تصریح کرد: به حمدالله، اربعین امسال بی سابقه ترین درخشش حضور و اتحاد مسلمانان جهان را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در همین راستا از تمامی مسئولین، مردم متدین شهرستان و ستاد بازسازی عتبات عالیات نظرآباد به پاس سهم چشمگیرشان در میزبانی شایسته از زوار الحسین (ع) در نجف اشرف که نشان از ارادت ویژه آنها به اهل بیت (ع) دارد تشکر می‌کنم.

لزوم همت جمعی و کار جهادی برای بهبود شرایط و رفع عقب ماندگی‌ها

فرماندار نظرآباد همت جمعی و کار جهادی برای بهبود شرایط و رفع عقب ماندگی‌ها را بسیار اساسی عنوان داشت و گفت: برای توسعه و پیشرفت نظرآباد هر آنچه لازم باشد با تمام توان اجرایی می‌گردد و در این مسیر از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.

وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه بر لزوم توجه ویژه به مصوبات شورای فرهنگ عمومی و قرارگاه اجتماعی، تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاها، برپایی منظم نماز جماعت در ادارات با حضور مدیر مربوطه آن دستگاه، رعایت دقیق قوانین عفاف و حجاب و اجرای همه جانبه امر به معروف و نهی از منکر، پیگیری اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور و تلاش مضاعف برای تخصیص حداکثری آن برای نظرآباد، مسئولیت پذیری، اطلاع رسانی خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم، تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات مردمی، پیگیری و مطالبه گری برای توسعه نظرآباد و… تاکید کرد.

بغدادی با توجه به بازگشایی مدارس در آینده نزدیک، بر اهمیت هردو مقوله آموزش و پرورش اشاره داشته و خواستار پرورش ویژه آینده سازان ایران اسلامی در مدارس شد.

انتقال آب از سد طالقان، پایش تصویری و کمربند غربی سه پروژه مهم نظرآباد

وی همچنین اجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به نظرآباد، پایش تصویری سطح شهرستان و کمربند غربی شهرستان را سه پروژه مهم و اساسی نظرآباد، در حال حاضر عنوان داشت که با تمام توان و سرعت در حال اجرا و پیگیری است.