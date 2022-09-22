وزرای خارجه سوریه و بحرین دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با عبداللطیف الزیانی همتای بحرینی خود دیدار کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که فیصل المقداد با همتای بحرینی خود درباره تحولات منطقه و راه‌های توسعه روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه‌های مختلف رایزنی و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف بر اهمیت وحدت کشورهای عربی و نیاز به غلبه بر چندپارچگی و اختلافات برای رویارویی با چالش‌های پیش روی کشورهای عربی تاکید کردند.

در همین راستا، فیصل المقداد گفت که اولویت برای سوریه کار بر روی توسعه روابط عربی-عربی و تقویت اقدامات مشترک عربی است.

الزیانی نیز بر حمایت بحرین از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و بازگرداندن کامل امنیت و ثبات به این کشور تاکید کرد.