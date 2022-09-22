‌حسین برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از این زمین‌های کشاورزی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می‌شود.

وی افزود: ارزش تولیدات سالانه کشاورزی چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.

برزگر تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، تولیدات این حوزه، اشتغال‌زایی و توسعه از جایگاه، تنوع و نقش ویژه‌ای در سطح ملی دارد.

وی یادآور شد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۰ طرح با بیش از یک‌هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شده است.