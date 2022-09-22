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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۵۳

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۵ درصد زمین‌های چهارمحال و بختیاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد

۱۵ درصد زمین‌های چهارمحال و بختیاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد

شهرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون ۱۵ درصد زمین‌های این استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

حسین برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از این زمین‌های کشاورزی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می‌شود.

وی افزود: ارزش تولیدات سالانه کشاورزی چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.

برزگر تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، تولیدات این حوزه، اشتغال‌زایی و توسعه از جایگاه، تنوع و نقش ویژه‌ای در سطح ملی دارد.

وی یادآور شد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۰ طرح با بیش از یک‌هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 5595271

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