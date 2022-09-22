۸۸ موکب خدمت رسانی به زائران رضوی در استان سمنان ایجاد شد

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در روزهای پایان ماه صفر با افزایش چشم گیر تردد مسافران و زائران رضوی از استان روبرو هستیم، ابراز کرد: پیش بینی می‌شود هشت میلیون زائر در روزهای پایان صفر به مشهد مقدس سفر کند که حجم وسیعی از تردد در محورهای مواصلاتی استان را شامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا روز چهارشنبه ۲۱۲ هزار خودرو طبق گزارش سامانه اداره کل راهداری از این استان به مقصد مشهد عبور کردند، تاکید کرد: این میزان تردد در روزهای آتی افزایش نیز خواهد یافت.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۶۴۰ کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران - مشهد در استان سمنان است، تاکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی آماده باش هستند تا بتوانیم شرایط را برای سفر ایمن زائران رضوی در این روزهای تعطیلات مهیا کنیم.

هاشمی با بیان اینکه در روزهای پیش رو همه امکانات بسیج می‌شود، تاکید کرد: باید همواره مراقبت کرد و آمادگی کامل را داشت تا بتوانیم شرایط را برای زائران رضوی فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه نانوایی‌های کشیک و مشاغلی که نیاز زائران را برطرف می‌کند نیز آماده خدمت رسانی هستند، افزود: ۸۸ موکب برای خدمت رسانی به زائران و مسافران در شهرهای استان سمنان برپا شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه اقلام مورد نیاز موکب ها تأمین شده و هماهنگی با بیمارستان‌ها، اسکان و … مهیا شده و در تأمین سوخت نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: باید مسئولان به گونه‌ای عمل کنند که رضایت زائران فراهم شود و بتوانیم خدمت رسانی خوبی داشته باشیم.

هاشمی همچنین از برگزاری نشست هماهنگی خدمات سفر برای هماهنگی بهتر بین دستگاه‌های عضو خبر داد و گفت: تمام تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.