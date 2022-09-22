۹ کارفرمای اصفهانی موفق به دریافت کارت سرآمد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اولین همایش معرفی کارفرمای سرآمد استان اصفهان با بیان اینکه همت رسانه‌ها و پشتیبانی از برنامه‌ها اثرات چشمگیری دارد، اظهار داشت: کارت کارفرمایی در استان اصفهان از ۱۰ سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، این کارت به نوعی ضمانت برای کارفرمایان است.

وی افزود: برای صدور کارت کارفرمایان هماهنگی و همکاری با دستگاه قضائی نیز انجام شد و این کارت در محافل حقوقی و اجتماعی بسیار کارآمد است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه کارت کارفرمایی هر سال تعویض می‌شود، اضافه کرد: در این زمینه باید هر سال تغییری مهم در مجموعه صنعتی اتفاق بیفتد تا مجدد کارت کارفرمایی به افراد اعطا شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹ واحد در استان اصفهان به عنوان کارفرمای سرآمد معرفی شده است، ابراز داشت: یکی از این شاخص‌ها دارا بودن پروانه بهره‌برداری، تعداد نیروی کار مناسب، ارائه مدارک بهره‌وری، کنترل کیفی مستمر داشته باشد، عدم تخلف استانداردی، عضویت در اتاق بازرگانی، نداشتن دعوای کارگری، حافظ محیط زیست باشد و به سلامت روان کارکنان خود توجه داشته باشد.

سهل آبادی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی نیز در سنجش کارفرمایان تأثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: در زمینه استفاده از فناوری‌های روز نیز امتیازاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: افرادی که صاحب کارت سرآمد می‌شوند باید ۳ تا پنج سال به صورت متوالی دارای کارت زرین باشند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ۱۳۳ انجمن در کانون کارفرمایان استان اصفهان عضو هستند، افزود: راستی آزمایی داده‌های کارفرمایان از این انجمن‌ها استعلام می‌شود.

وی در خصوص هدف از تعریف کارت سرآمد گفت: درجه دادن به کارفرمایان در این زمینه مورد توجه بوده است، تا کارفرمایان در طول سال‌ها فعالیت از جایگاه حقوقی ویژه‌ای برخوردار شوند.

سهل آبادی افزود: انتخاب ۹ صنعت برتر از همه شهرستان‌های استان است و همه ابعاد برای این انتخاب دیده شده است.

وی افزود: می‌توان از ظرفیت کارفرمایان سرآمد برای بهبود شرایط دیگر صنایع استفاده کرد.

قانون کارهای سخت و زیان آور چالش پیش روی صنایع است

وی با اشاره به اجرای قانون کارهای سخت و زیان‌آور به عنوان چالش پیش روی صنایع گفت: در حال حاضر نرخ بازنشستگی جامعه کاهش یافته و این امر خطرناک است، ما با تأمین اجتماعی مشکلات زیادی داریم، این موضوع را در حضور رئیس جمهور نیز مطرح کردم.

سهل آبادی با اشاره به اینکه کارگران در تأمین هزینه‌های درمانی خود درمانده هستند، ادامه داد: کارگران ما مشکل مسکن دارند و دولت هیچ بسته حمایتی مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی حقوق بگیران بیشترین چالش را دارند، ادامه داد: امیدواریم حمایت‌های لازم را شاهد باشیم.

همه کارفرمایان استان اصفهان امکان ثبت‌نام برای کارت سرآمد را داشتند

محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه قدردانی از زحمتکشان عرصه صنعت که در همه جنبه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند، امری ضروری است، گفت: سرآمدی باید در همه ابعاد باشد و این امر نیاز به ویژگی‌های خاصی است.

وی با بیان اینکه در شیوه نامه معرفی کارفرمای سرآمد به همه ابعاد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، استفاده از فناوری روز و … توجه شده است، ابراز داشت: ترکیب هیأت داوری نیز به گونه‌ای چینش داشتیم که همه ابعاد فعالیت یک صنعت بررسی شود.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه علاوه بر شخصیت‌هایی از اداره کل کار، استاندارد، خانه صنعت و دستگاه قضائی نمایندگانی از هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز در این هیأت داوری حضور دارند، ادامه داد: این اقدام از اصفهان آغاز شده و در سراسر کشور نیز تسری خواهد یافت.

وی ادامه داد: امکان شرکت همه صنایع استان در همایش کارفرمایان سرآمد وجود داشته است و محدودیتی در این زمینه اعمال نشده و بعد از بررسی شاخص‌ها از ۹ هزار واحد، ۹ واحد موفق به دریافت کارت سرآمد شده‌اند.

