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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

۹۰ هزار کلاس اولی وارد مدارس استان فارس شدند

۹۰ هزار کلاس اولی وارد مدارس استان فارس شدند

شیراز - ۹۰ هزار نوآموز در ۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس استان فارس مشغول به تحصیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس پیش از ظهر پنجشنبه با بیان اینکه ۹۰ هزار نوآموز کلاس اولی از امروز با برگزاری جشن شکوفه‌ها در ۴ هزار و پانصد مدرسه ابتدایی سال تحصیلی را آغاز می‌کنند گفت: پس از ۲ سال تعطیلی مدارس و آموزش مجازی امروز شاهد بازگشایی مدرسه‌ها هستیم که باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه بخصوص در بین دانش آموزان می‌شود.

محمد خلیل عسکری با اشاره به اینکه کلاس‌های درس امسال به صورت صد در صد حضوری برگزار می‌شود گفت: در کنار کلاس‌های حضوری دانش آموزان می‌توانند از شبکه پیام رسان شاد برای تبادل اطلاعات آموزشی بهره‌مند شوند.

به گفته مدیرکل اداره آموزش و پرورش فارس امسال بیش از ۹۴۰ هزار دانش آموز که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از آنان دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند از اول مهرماه با ورود به مدارس استان سال تحصیلی را آغاز می‌کنند.

کد مطلب 5595453

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    نظرات

    • قنبری IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام برادر عزیز نه سرویس مشخصه نه لباس فروم توزیع نه کتاب دارن نه بعضی از مدارس هنوز معاون و مدیر داره کجاش آماده هست خو به حالت که بچه مدرسه ای نداری و الا مثل ما آرامش هم نداشتی
    • قنبری IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام برادر عزیز نه سرویس مشخصه نه لباس فروم توزیع نه کتاب دارن نه بعضی از مدارس هنوز معاون و مدیر داره کجاش آماده هست خو به حالت که بچه مدرسه ای نداری و الا مثل ما آرامش هم نداشتی

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