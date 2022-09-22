۹۰ هزار کلاس اولی وارد مدارس استان فارس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس پیش از ظهر پنجشنبه با بیان اینکه ۹۰ هزار نوآموز کلاس اولی از امروز با برگزاری جشن شکوفه‌ها در ۴ هزار و پانصد مدرسه ابتدایی سال تحصیلی را آغاز می‌کنند گفت: پس از ۲ سال تعطیلی مدارس و آموزش مجازی امروز شاهد بازگشایی مدرسه‌ها هستیم که باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه بخصوص در بین دانش آموزان می‌شود.

محمد خلیل عسکری با اشاره به اینکه کلاس‌های درس امسال به صورت صد در صد حضوری برگزار می‌شود گفت: در کنار کلاس‌های حضوری دانش آموزان می‌توانند از شبکه پیام رسان شاد برای تبادل اطلاعات آموزشی بهره‌مند شوند.

به گفته مدیرکل اداره آموزش و پرورش فارس امسال بیش از ۹۴۰ هزار دانش آموز که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از آنان دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند از اول مهرماه با ورود به مدارس استان سال تحصیلی را آغاز می‌کنند.