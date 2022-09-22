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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

بانک مرکزی:

فهرست بدهکاران بانکی به روزرسانی می شود

فهرست بدهکاران بانکی به روزرسانی می شود

بانک مرکزی اعلام کرد: فهرست بدهکاران بانکی حداکثر تا دو هفته آینده به صورت رسمی بر روی تارنمای این بانک منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با دریافت اطلاعات برخی بانک‌ها در قبال «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی»، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، طبق مهلت قانونی در حال بررسی و استانداردسازی و صحت سنجی اطلاعات دریافتی بوده و حداکثر این اطلاعات را تا دو هفته آینده به صورت رسمی بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هم که اطلاعات مربوط به «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی» را در موعد مقرر قانونی (در پایان هر فصل) به بانک مرکزی ارائه نداده باشند، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفته آینده به مراجع نظارتی مصرح در قانون معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5595523

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