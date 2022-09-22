استان فارس رتبه دوم تولید محصولات زراعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دبیری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه فارس با دارا بودن ۲ میلیون هکتار زمین زراعی دیم و آبی و تولید ۸ میلیون تن محصول زراعی، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. گفت: استان فارس ۱۰ درصد امنیت غذایی کشور را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: توسعه پایدار کشاورزی و افزایش بهره وری در تولید از مزایای اجرای قانون اصلاح الگوی کشت در استان است.

معاون جهاد کشاورزی فارس علت بر زمین ماندن قانون اصلاح الگوی کشت را ناتوانی در جمع کردن مؤلفه‌های مرتبط اجرایی در کنار هم عنوان کرد.

دبیری گفت: تعیین میزان نیاز کشور به محصولات زراعی، استراتژیک بودن محصولات، میزان مصرف آب، ذائقه مردم، محیط زیست، منابع طبیعی و حفاظت منابع، از جمله مؤلفه‌های مطالعاتی برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه است که رسیدن به الگوی کشت واقعی را سخت کرده است.

به گفته دبیری، از اردیبهشت امسال، مطالعات الگوی کشت برای سه دشت کشاورزی در فارس شامل دشت نمدان در اقلید، مادر سلیمان در قادر آباد و دشت داراب آغاز و الگوی کشت برای این دشت‌ها تهیه شده و آماده اجراست که ۱۷ محصول برای کشت امسال در الگوی کشت این سه دشت در نظر گرفته شده است.

وی به بسته‌های حمایتی از کشاورزان هم اشاره کرد و افزایش ده برابری یارانه بذر و رسیدن آن به هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون از جمله این تسهیلات برشمرد.