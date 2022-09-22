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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۱۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

واکنش تهیه‌کننده«دورهمی» به اظهارات مهران مدیری/مالک صداوسیما است

واکنش تهیه‌کننده«دورهمی» به اظهارات مهران مدیری/مالک صداوسیما است

تهیه‌کننده مجموعه «دورهمی» اعلام کرد که این مسابقه به صداوسیما تعلق دارد و سازمان ادامه آن را بعد از ماه صفر پخش می‌کند.

ناصر قدیر کاشانی تهیه‌کننده فصل پنجم «دورهمی» در توضیحی درباره تعداد قسمت‌های باقی مانده این برنامه برای پخش و وضعیت آن به خبرنگار مهر بیان کرد: سری پنجم از «دورهمی» در ۱۲۵ قسمت تولید شد که همانطور که می‌دانید از قسمت ۳۴ به بعد از حضور چهره‌ها در مسابقه استفاده شد تا برنامه جذاب‌تر باشد و حالت دورهمی های قبل را حفظ کند. خدا را شکر برنامه بسیار جذاب‌تر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار گرفت.

وی درباره فرایند پس از تولید این برنامه هم توضیح داد: تولید سری پنجم دورهمی ۲ ماه پیش تمام شد و همه قسمت‌ها تحول سازمان شده است. تا قبل از ایام محرم ۸۰ قسمت پخش شده و آن‌طور که اطلاع دارم سازمان صداوسیما تصمیم دارد ۴۵ قسمت باقی مانده را از بعد از ماه صفر یعنی همزمان با اعیاد ربیع‌الاول پخش کند که تا عید نوروز ادامه دارد.

این تهیه‌کننده درباره اظهارنظر اخیر مهران مدیری و تغییر در وضعیت پخش برنامه مطرح کرد: مالکیت اینگونه برنامه‌ها متعلق به سازمان صداوسیماست. روال قرارداد با سازمان هم به این صورت است که سازمان هزینه تولید برنامه را پرداخت می‌کند، تهیه‌کننده برنامه را تولید می‌کند و در نهایت تحویل سازمان می‌شود. تصمیم گیرنده در رابطه با پخش یا عدم پخش برنامه سازمان صداوسیماست.

وی تصریح کرد: همانطور که گفته‌ام ما ۱۲۰ برنامه تولید کرده‌ایم و دو ماه پیش به طور کامل به سازمان و شبکه نسیم تحویل داده‌ایم. در حال حاضر هم مالکیت و تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان صداوسیماست، نظر اعلام شده توسط آقای مدیری نظر شخصی ایشان است و براساس قراردادی که ما با سازمان صداوسیما داریم، نمی‌توانیم تصمیمی برای پخش نکردن بگیریم و یا این تصمیم را به سازمان تکلیف کنیم.

قدیرکاشانی درباره رقم‌های چندین میلیاردی که نسبت به دستمزد مهران مدیری برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح شده است نیز پاسخ داد: در حال حاضر پرداختی‌ها بابت فیلم و سریال و اجرای برنامه‌های شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مدیری همین حدود و با همین مبالغ است.

وی درباره اینکه این دستمزد کامل دریافت شده یا خیر بیان کرد: بله ایشان دستمزدش را بابت تولید سری پنجم برنامه دورهمی به طور کامل دریافت کرده است و مطالبه‌ای از تهیه‌کننده یا سازمان صداوسیما برای این فصل ندارد.

مهران مدیری کارگردان و مجری برنامه «دورهمی» روز گذشته با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که در اعتراض به حوادث اخیر حاضر به پخش این برنامه از صداوسیما نیست.

کد مطلب 5595588
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 1
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      مهران مدیری حرفش این بود که تو این حال بد مردم دورهمی پخش نشه و از برنامه‌اش برای آرام سازی سوء استفاده نشه و سریال های قبلیش تو این مدت بازپخش نشه وگرنه خودش هم می دونست که اخرش صداوسیما پخش می کنه. مدیری میگفت الان نه
    • محسن IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      10 0
      پاسخ
      این روزها مساله فقط مدیری نیست بقیه کسانی که نلویزیون بزرگشون کرد دارن از پشت به نظام و اسلام ضربه میزنند حتی بچه ای مثل علی شادمان عکس بی خجاب از جواهدش منتشر میکنه و طلب کار نظامه دیگه از مدیری چه انتظاری؟
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      3 0
      پاسخ
      این خائن مفت خور رو از تلویزیون و سینما ممنوع التصویر کنید تا دیگه از این غلط ها نکنه
    • اشرف IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
      5 0
      پاسخ
      اخه مهران مدیری نون نداشت بخوره حالا برا ما ادم شده

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