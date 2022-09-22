ناصر قدیر کاشانی تهیه‌کننده فصل پنجم «دورهمی» در توضیحی درباره تعداد قسمت‌های باقی مانده این برنامه برای پخش و وضعیت آن به خبرنگار مهر بیان کرد: سری پنجم از «دورهمی» در ۱۲۵ قسمت تولید شد که همانطور که می‌دانید از قسمت ۳۴ به بعد از حضور چهره‌ها در مسابقه استفاده شد تا برنامه جذاب‌تر باشد و حالت دورهمی های قبل را حفظ کند. خدا را شکر برنامه بسیار جذاب‌تر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار گرفت.

وی درباره فرایند پس از تولید این برنامه هم توضیح داد: تولید سری پنجم دورهمی ۲ ماه پیش تمام شد و همه قسمت‌ها تحول سازمان شده است. تا قبل از ایام محرم ۸۰ قسمت پخش شده و آن‌طور که اطلاع دارم سازمان صداوسیما تصمیم دارد ۴۵ قسمت باقی مانده را از بعد از ماه صفر یعنی همزمان با اعیاد ربیع‌الاول پخش کند که تا عید نوروز ادامه دارد.

این تهیه‌کننده درباره اظهارنظر اخیر مهران مدیری و تغییر در وضعیت پخش برنامه مطرح کرد: مالکیت اینگونه برنامه‌ها متعلق به سازمان صداوسیماست. روال قرارداد با سازمان هم به این صورت است که سازمان هزینه تولید برنامه را پرداخت می‌کند، تهیه‌کننده برنامه را تولید می‌کند و در نهایت تحویل سازمان می‌شود. تصمیم گیرنده در رابطه با پخش یا عدم پخش برنامه سازمان صداوسیماست.

وی تصریح کرد: همانطور که گفته‌ام ما ۱۲۰ برنامه تولید کرده‌ایم و دو ماه پیش به طور کامل به سازمان و شبکه نسیم تحویل داده‌ایم. در حال حاضر هم مالکیت و تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان صداوسیماست، نظر اعلام شده توسط آقای مدیری نظر شخصی ایشان است و براساس قراردادی که ما با سازمان صداوسیما داریم، نمی‌توانیم تصمیمی برای پخش نکردن بگیریم و یا این تصمیم را به سازمان تکلیف کنیم.

قدیرکاشانی درباره رقم‌های چندین میلیاردی که نسبت به دستمزد مهران مدیری برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح شده است نیز پاسخ داد: در حال حاضر پرداختی‌ها بابت فیلم و سریال و اجرای برنامه‌های شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مدیری همین حدود و با همین مبالغ است.

وی درباره اینکه این دستمزد کامل دریافت شده یا خیر بیان کرد: بله ایشان دستمزدش را بابت تولید سری پنجم برنامه دورهمی به طور کامل دریافت کرده است و مطالبه‌ای از تهیه‌کننده یا سازمان صداوسیما برای این فصل ندارد.

مهران مدیری کارگردان و مجری برنامه «دورهمی» روز گذشته با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که در اعتراض به حوادث اخیر حاضر به پخش این برنامه از صداوسیما نیست.