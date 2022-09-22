ساعت کار ادارات کرمان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری کرمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با موافقت استاندار و تصمیم نشست هماهنگی برنامه بازگشایی مدارس، به منظور کاهش ترافیک سطح شهرهای استان کرمان، ساعت کاری ادارات از دوم تا ۱۴ مهرماه تغییر کرد.

ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان کرمان از ۸ صبح تا ۱۴:۴۵ و ساعت پایان کار روزهای پنجشنبه ۱۳:۴۵ تعیین شد.

همچنین تردد کامیون‌های حامل مصالح ساختمانی از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ صبح در شهرهای استان کرمان ممنوع است.

شروع کار مهدهای کودک از ساعت ۶:۴۵ صبح، شروع کار مدارس دبستان و پیش‌دبستانی از ۷:۴۵ و شروع کار مدارس متوسطه دوره اول و دوم از ۷:۱۵ خواهد بود.

شروع کار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز از ساعت ۶:۳۰ صبح و خدمت‌رسانی به مشتریان از ساعت ۷ صبح اعلام شده است.