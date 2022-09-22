رهایی ۱۳نفر از محکومان قصاص و آزادی ۷۶نفر از زندانیان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر حمزه ئی اظهار داشت: اجرای پویش های به حرمت علی(ع) و به عشق حسین( ع )می بخشم در شش ماهه نخست امسال موجب رهایی ۱۳ نفر از محکومین قصاص و آزادی ۷۶ نفر از زندانیان در این استان شده است.

حمزه ئی افزود: همچنین در نتیجه اقدامات شوراهای حل اختلاف استان به منظور ایجاد مصالحه در پرونده های قضایی از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۴۹ نفر از زندانیان استان آزاد شده اند که این آمار نشان دهنده رشد ۹۵ درصدی در این شاخص به نسبت مدت مشابه سال قبل است.

وی تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ فقره صلح و سازش در پرونده های قصاص نفس صورت گرفته است که این امر در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ با اجرای پویش های مردمی به حرمت علی(ع) و به عشق حسین( ع )می بخشم با رشد ۴۰ درصدی به ۱۳ فقره رسیده است.

حمزه ئی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال ۳۸ هزار و یکصد و هشتاد و هشت فقره به شعب شوراهای حل اختلاف استان پرونده وارد شده و تعداد ۳۸ هزار و چهارصد و سیزده فقره با صدور رای مختومه شده است.

این مقام قضایی تأکید کرد: ۴۴ درصد از پرونده های قابل صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان منجر به جلب رضایت و برقراری صلح و سازش بین اصحاب دعوی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش هفت درصدی را نشان می دهد.

وی بیان داشت: سازش در پرونده های حقوقی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱رشد پنج درصدی و سازش در پرونده های کیفری رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ داشته است.