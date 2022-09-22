یک بسیجی در گرمسار به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاشات شب گذشته در شهرستان گرمسار به شهادت یک بسیجی انجامید.

به دنبال این اغتشاشات که با بر هم زدن نظم عمومی از سوی عده‌ای آشوب‌طلب همراه و منجر به خسارت به اموال عمومی شد، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج با حضور در صحنه نسبت به کنترل ناآرامی‌ها اقدام کردند.

امروز مسئولان شهرستان گرمسار و استان سمنان با حضور در منزل شهید «محمدحسین سروری» با خانواده وی دیدار کردند.

مردم گرمسار نیز اغتشاشات و شهادت این بسیجی جوان را محکوم کردند.

محمدحسین سروری ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در تیراندازی آشوب گران در میدان شهدای گرمسار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.