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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۴۸

در جریان تیراندازی آشوب‌گران؛

یک بسیجی در گرمسار به شهادت رسید

یک بسیجی در گرمسار به شهادت رسید

گرمسار - هم‌زمان با ناآرامی‌های شب گذشته در شهرستان گرمسار یک بسیجی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاشات شب گذشته در شهرستان گرمسار به شهادت یک بسیجی انجامید.

به دنبال این اغتشاشات که با بر هم زدن نظم عمومی از سوی عده‌ای آشوب‌طلب همراه و منجر به خسارت به اموال عمومی شد، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج با حضور در صحنه نسبت به کنترل ناآرامی‌ها اقدام کردند.

امروز مسئولان شهرستان گرمسار و استان سمنان با حضور در منزل شهید «محمدحسین سروری» با خانواده وی دیدار کردند.

مردم گرمسار نیز اغتشاشات و شهادت این بسیجی جوان را محکوم کردند.

محمدحسین سروری ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در تیراندازی آشوب گران در میدان شهدای گرمسار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5595654

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    نظرات

    • حمید GB ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      186 61
      پاسخ
      چراازنیروی بسیج دربرخورد با مردم استفاده می کنید؟؟؟چرا مانندکشورهای پیشرفته فضای امن برای معترضان درست نمی کنید تا اعتراضشان تخلیه شود؟
      • طه IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        28 79
        آدم بسیج برای این تشکیل شده است که از انقلاب دفاع کند دیگر. این چه حرفیه می زنی که برای اغتشاش گران جای مخصوص درست کنند عقل داری تو؟
      • یاعلی IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        56 101
        تویکی لال شومزدورضدانقلاب بی دین فاسد... این همه بی حرمتی کردن این همه اهانت کردن این همه به بیت المال وامنیت مردم آسیب زدن به بهونه ی یه دختربی حجاب همه جورغلطی کردن خدازتوازاونهانگذره وبه عذاب دردناک الهی دچاربشید
      • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        26 10
        اصلا اینها معلوم است به چی معترضند؟ به فوت مرحومه امینی یا به حجاب یا به دین و مذهب
      • مظفری IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        11 4
        خدایا کمی فهم و درک عنایت فرما. ما از این نفم ها بیشتر از وروهکها ضربه خوردیم
      • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        47 6
        کسایی که به اموال عمومی آسیب می رسونن وناامنی توکشورایجادمی کنن بایدموندونگاهشون کرد؟ مغلطه کردن واسه خیلی هااین روزها نفع داره والا چرابایددرخواست کنن که آشوبگر روبه حال خودش رهاکنن.
      • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        24 13
        فضای امن؟؟؟؟؟ فضای نا امن و کی ایجاد کرد؟ این اعتراض مردم نیست ، این جولان نوچه های دشمن نظام با چاشنی جهالت است
      • حسین IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        36 51
        فضا حتما آمن بوده براشون، که همه چی رو آتش زدن و یه عده بی گناه رو کشتن دیگه، شما دوس داری به داعشیهای وحشی آبمیوه بستنی هم بدن، که بیشتر جنایت کنن؟؟!!!
    • IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      105 159
      پاسخ
      سلام بر شهدای مظلوم فتنه! خون پاک و مطهرتان، دروغگوه و پنهان کار ها و دمندگان در آتش فتنه و سلبریتی های وطن فروش را خوار و ذلیل کند ان شاءالله!
    • مهریماه IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      106 90
      پاسخ
      روحت شاد 🖤🖤🖤🖤🖤🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
      • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        8 8
        فاز اینایی که منفی دادن چیه؟
    • IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      173 52
      پاسخ
      آخه مردم تفنگش کجا بود که بخوان کسی رو بکشن،
      • مهروژ IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        20 20
        نمیدونم چی بگم به شما که مثل کبک سرتون رو کردید زیر برف فقط حرف حروم زاده های اونور آبی رو قبول دارید
      • US ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        16 0
        گل گفتی
      • خان داداش IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        24 2
        سرت رو از توی لاک در بیار ما هم داریم همینو میگیم اینها مردم عادی نیستن مردم عادی نهایتش شعار میده و میره،. آخر آخرش چند تا سطل آشغال آتیش بزنه،. ن اینکه اسلحه بکشه و آدم بیگناه بکشه و حتی ب مامور اورژانس هم رحم نکنه اینها تعلیم دیده اند
      • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        1 1
        مردم که نه.... منافق و لیدر در بین افراد معترض دست به خرابکاری می زنه همون هایی که مزدور دشمن هستن
      • ف IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        0 3
        دادش مثل اینکه از تازه بلند شدی بگیر بخواب
      • حسین IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 2
        درسته مردم عادی که تفنگ ندارن ،ولی اینا یه عده داعشی آموزش دیده بودن، که وحشیانه به مردم حمله میکردن، که چندین خانواده رو عزادار کردن
      • محمدرضا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 2
        اخه نمیدونی ضر نزن
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      63 63
      پاسخ
      خدا لعنت کند اصلاح‌طلبان را
      • هن IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        9 0
        خدا همشونه به زمین گرم بکوبه سگ زرد برادر شغاله
    • کوچه بی نام IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      144 33
      پاسخ
      شماها هیچوقت برای اعتراضات مردم جا و مکان مشخصی اعلام نکردید و نمی‌کنید نه برای مهسا امینی نه برای اختلاس نه اقتصاد نه فرهنگ نه سیاست همیشه دنبال این بودید اعتراضات تبدیل به اغتشاش بشه تا به این اینجا برسیم یعنی بشه آنچه نباید میشد پس بیخودی حرف نزنید مردم مطالبات به حق دارند کو گوش شنوا
      • کارن IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        8 2
        آقا یا خانم کوچه علی چپ ، انتقاد و اعتراض با اغتشاش فرق میکنه ، پلیس رو آتیش بزنند ،سه نفر رو با گلوله بکشند ، کور و کر میشید ، فیلم مداربسته که طرف با داشتن سابقه پزشکی و جراحی مغز در پنج سالگی بدون خشونت از حال رفته رو کور هستید نمیبینید ، بعد میگید مردم اعتراض دارند،بهانه است اینها، هدف ایجاد ایر
      • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        1 6
        اینا اراذل و اوباش هستند اگر معترضان بودند که آدم نمیکشتند
    • عاطفه IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسانی رو که امنیت رو از مردم میگیرن.
    • ناشناس US ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      25 17
      پاسخ
      اولا که مردم اسلحه ندارن دوما بسیجی اون وسط چه غلطی میکرد سوما فقط بسیجی ها به درجه رفیع شهادت نائل میشن؟؟ از مردم عادی و بیگناه آمار داری چند نفر کشته شدن؟؟؟؟
    • سید.هادی IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      15 4
      پاسخ
      سلام.بر‌شهیدان..خدا.قوت.به.سربازان وطن..روح.شهید.سروری‌شاد..دشمنان ایرانی‌ها.نابودند.
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      8 2
      پاسخ
      اون بسیجی هموطن هست و مسلمان کافر کسانی هستند که دستور کشتن مردم بی گناه می دهند و کشور غارت می کنند و نوکر پوتین و انگلیس هستند
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      23 3
      پاسخ
      چرا مزهبی ها فکر میکنند فقط آنها آدم خوبی هستند فقط آنها درست میگویند در دنیا انواع و اقسام دین است که همه خداوند را قبول دارند حتی داخل خود شیعه نیزار چهار امامی گرفته وهشت امامی وفرفه های دیگر که همه میگن ما درست میگوییم
    • محمد AE ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      6 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • محمدرضا IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      7 0
      پاسخ
      داداچ گردن مردم نندازید مردم تفنگ ندارن ک کسی رو بکشن
    • ناشناس AE ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      132 41
      پاسخ
      کارخودشونه....ملت ادمکش نیستن
      • دوست IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        9 7
        ملت آدمکش نیست درسته اما کار شما و امثال شماست که با پرچم خارج نشین مردم را تحریک میکنید
      • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        13 0
        دقیقا مردم تفنگشون کجابود
    • بهمن بومهن IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      20 27
      پاسخ
      از شکم سیری شهید شده
    • RO ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      2 2
      پاسخ
      روحت شاد ای دلاور با غیرت
    • پدرام IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      تو گرمسار بخاطر شکار کبک وگوراز که تو زمین خر بوزه هارو می‌خوره بیشترشون اسلحه شکاری دارن
      • عقیل IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 0
        محمد بنده خدا ناجوانمردانه کشته شد خدا ازشون نگزره
      • عقیل IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 0
        محمد بنده خدا ناجوانمردانه کشته شد خدا ازشون نگزره
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      شهید عزیز روحت شاد الهی مهمان ارباب کربلا باشی ما را هم دعاکن
    • ناشناش IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      آشوبگران که اسلحه‌ای ندارند!!!
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      توکشور ما اغتشاش ریشه در دشمنی خارجی دارد لذا باید در نطفه خفه شود
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 1
      پاسخ
      فضای امن برای معترضان یا اختشاشگران ویا در جواب اونی که میگه مردم اسلحه شون کجا بود آدم کش خودشونن بایست گفت که طاهرا شما از چیزی خبر ندارید یا خودتون رو میزنید به بیخبری اونی که تواین مملکت سالهاست داره خلاف میکنه یا مواد یا مشروبات وغیره میفروشه همشون توکار قاچاق وپخش سلاح فعالیت دارند وبا اونی که
    • کوروش رضایی IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      16 2
      پاسخ
      روح شهید عزیزمون شاد امیدوارم به فهمی برسیم که زمینه برای سوء استفاده دشمنمون فراهم نکنیم
    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      11 4
      پاسخ
      شهادت مهسا مبارک
    • زهرا IQ ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      9 1
      پاسخ
      خدا لعنتشون كنه ميخان ايران سوريه بشه
    • مهدی IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه همه چیز به هم ریخته، ولی این هم درست نیست که هموطن خودمون برای هیچ از بین بره، روح اون دختر و حتی این بسیجی شاد، باید فکر چاره اندیشی بود، این بلای هست که یه مشت دوزد و مسولان بی لیاقت به سر مردم اوردن،
    • معصومه IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      4 1
      پاسخ
      روحش شاد باد. و لعنت خداوند بر منافقین و دشمنان این کشور و رهبری. تا نفس داریم از نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری حمایت می‌کنیم. تا این پرچم به دست صاحبش ان شاالله برسد.
    • معصومه IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد باد. و لعنت خداوند بر منافقین و دشمنان این کشور و رهبری. تا نفس داریم از نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری حمایت می‌کنیم. تا این پرچم به دست صاحبش ان شاالله برسد.
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      هر جا اغتشاش میشه تیر اندازی میشه این همه سلاح بین ارازلو اوباش از کجا امده؟چجوری مسئولین روشون میشه اینهمه ادعای امنیت میکنند
    • حمید پور IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ای روزگار مگر پدر مادر این جوان ها چه گناهی کردن یکی شد چند جوان یعنی هیچ کس نیست جمع کند دیوانه بازی این روزها را؟
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      8 0
      پاسخ
      قاتل باید در همان میدان در مقابل مردم گرمسار مجازات و قصاص بشه گرمسار جای این کارها نیست و این افراد اصلا اصالت گرمساری ندارند مردم گرمسار بسیار با فرهنگ نمودن و مترقی و شرریف هستند و آشوبگران را در هر کجای دنیا وحشی می دانند
    • ایرانی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      به اسم مردن وارد اغتشاشگران میشن مردم بلانصبت نادان فکر می کنن کار خوبیه اغتشاشگری .مرگ مهسا بهانه شد چون گشت ارشاد به میان بود .اوتطرف اب منتظر یک تلنگر بودن که جور شد
    • روضة الشهدا IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه همین بسیجیان زمان جنگ که همه از ترس فرار میکنن سینه سپر میکنن حالا بدست یه مشت هرزه کثیف باید به شهادت برسن ما از قوه قضاییه اشد مجازات رو برای آمران و عاملان اغتشاش و شهادت مظلومانه بسیجیان و نیروهای انتظامی مطالبه میکنیم باید پیگیری بشه
    • روضة الشهدا IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      5 14
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه همین بسیجیان زمان جنگ که همه از ترس فرار میکنن سینه سپر میکنن حالا بدست یه مشت هرزه کثیف باید به شهادت برسن ما از قوه قضاییه اشد مجازات رو برای آمران و عاملان اغتشاش و شهادت مظلومانه بسیجیان و نیروهای انتظامی مطالبه میکنیم باید پیگیری بشه
    • رضا خطیر IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      توهردوره وحکومتی مردم اعتراض ومال واموال مردم وبیت المال روآتیش وخسارت میزنن ماکه اینهمه تودوره انقلاب فیلم ومستنددیدیم الانهم موجوده
    • مریم IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خیر نبینن ونابود بشن کسانی که فتنه میکنن ومردم مهین مارو به جون هم میندازن مردم عادی که اسلحه ندارن اینها دشمن هستن که مابین مردم قرار گرفتن بنام مردم به اهدافشون برسن مردم ایران این سرزمین مال ماست نباید با تحریک شدن اجازه بدیم اشوب بپا کنن وطنم ایرانم از اندوه تو از عم مردمان تو غمگینم 😭😭😭😭
    • مریم IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 11
      پاسخ
      خیر نبینن ونابود بشن کسانی که فتنه میکنن ومردم مهین مارو به جون هم میندازن مردم عادی که اسلحه ندارن اینها دشمن هستن که مابین مردم قرار گرفتن بنام مردم به اهدافشون برسن مردم ایران این سرزمین مال ماست نباید با تحریک شدن اجازه بدیم اشوب بپا کنن وطنم ایرانم از اندوه تو از عم مردمان تو غمگینم 😭😭😭😭
    • مریم IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 4
      پاسخ
      خیر نبینن ونابود بشن کسانی که فتنه میکنن ومردم مهین مارو به جون هم میندازن مردم عادی که اسلحه ندارن اینها دشمن هستن که مابین مردم قرار گرفتن بنام مردم به اهدافشون برسن مردم ایران این سرزمین مال ماست نباید با تحریک شدن اجازه بدیم اشوب بپا کنن وطنم ایرانم از اندوه تو از عم مردمان تو غمگینم 😭😭😭😭
    • اسداله IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      یعنی چه که هرکس نظر می دهد یک عده با بیتربیتی و بد دهنی سعی در نفی او دارند . آیا این کار برای خاموش کردن هر نظر اصلاحی می باشد . به نظر اول (حمید) و مطالبی که زیر آن نوشته شده(طه و یا علی) دقت کنید .
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نصف این مردم باید بگیرند اعدام کنند۴۳۵۴
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نصف این مردم باید بگیرند اعدام کنند۴۳۵۴
    • عبدالمطلب قاسمی IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب روحش شاد
    • آل یاسین IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 4
      پاسخ
      اگر از ابتدا با این بی دین ها ومزدورهای شیطان صفت برخورد قاطع میشد کار به اینجا نمی‌رسید طرف مرکب منکر شده و قانون را نقض کرده بعد یه عده قانون شکن وضد دین با اغتشاش وحرج ومرج آمدن وسط ازش دفاع می‌کنند ولی این آدمهایی که حرف حق را می‌زدند و برای امنیت آحاد مردم تلاش می‌کنند میشن سرکوب گر وتندرو.
    • IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بهتر نیست همه دنبال صلح و تحمیل نکردن عقاید و راه حل درست باشن!زندگی خیلی کوتاه و هیچ کسی در قبر دیگری نه قرار میگیره نه مجازات میشه همه چه اون جوانای احساسی چه ماموران خون هیچکس نباید ریخته بشه چرا میزارن کار به اینجاها بکشه که همه به جون هم بیفتن گاهی باید کمی از موضع پایین اومد حرف دیگرانم گوش کر

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