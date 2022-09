به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب‌های «چه باید بکنم؟» در دو جلد با عنوان «چه باید بکنم؟ وقتی بی هدف هستم» نوشته بورلی کی. باچل با ترجمه شهره نور صالحی و «چه باید بکنم؟ وقتی گرفتار احساس‌های آنی می شوم» نوشته شری ون دایک با ترجمه شهره نور صالحی توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است.

این دو کتاب که مخصوص نوجوانان بالای ۱۴ سال است از مجموعه هشت جلدی کتاب‌های «چه باید بکنم؟» است که توسط این انتشارات تاکنون منتشر شده است.

کتاب «چه باید بکنم؟ وقتی بی هدف هستم» با عنوان how to set a goal and go for it منتشر شده است و درباره هدف، اهمیت آن و کشف خواسته‌های واقعی که به نوجوانان کمک می‌کند تا خواسته‌های واقعی خود را کشف کنند، هدف شأن را بشناسند و موفق شوند.

در معرفی این کتاب آمده است:

«آیا تا به حال به اینکه چگونه بعضی‌ها از بقیه مردم موفق‌ترند فکر کرده‌اید؟

فکر می‌کنید دلیل اصلی این موفقیت‌ها به خاطر این است که آنها باهوش‌تر و بااستعدادترند؟

این‌گونه نیست. دلیل اصلی موفقیت آنان این است که می‌دانند چه می‌خواهند و می‌دانند چگونه و از کدام راه می‌توانند به هدفشان برسند.

این کتاب را بخوانید، تمرین‌هایش را انجام دهید، برنامه‌ریزی کنید و به هدفتان برسید.»

همچنین در بخشی از این کتاب با عنوان «فکر کن و بنویس» می‌خوانیم:

«اگر برای شروع هدف گذاری مشکل داری، بخش روزنامه دفتر ردگیری ات را باز کن و تمام دلایلی را که باعث می‌شوند دنبال هدفت نروی، در آن بنویس. همه افکار منفی و ترس‌هایت را، از کوچک‌ترین و بی اهمیت ترین، تا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین، روی کاغذ بیاور. حالا این فهرست را پاره کن و دور بریز. به خودت بگو که اجازه نمی‌دهی افکار و ترس‌هایت مانع رسیدنت به آن هدف بشوند.

به این توصیه‌های عملی و امتحان شده، که کمک می‌کنند از سد پشت گوش اندازی بگذری، توجه کن:

۱. ده دقیقه وقت بگذار: به خودت بگو که فقط ده دقیقه روی هدفت کار خواهی کرد. معمولاً همین تلاش کوچک برای شکستن مقاومت تو در مقابل شروع کار، کافی است.

۲. از وقت و منابع موجود استفاده کن: صبر نکن تا وقتی که یک شب کامل بیکار باشی و بتوانی روی هدفت کار کنی حتی اگر بیست دقیقه وقت آزاد داری، کار را شروع کن. در همین زمان کوتاه هم می‌توانی یک قسمت کوچک از کار را انجام بدهی و این موفقیت کوچک، انگیزه ات را برای ادامه کار زیاد می‌کند.

این کتاب در ۱۶۴ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.

***

کتاب «چه باید بکنم؟ وقتی گرفتار احساس‌های آنی می شوم» با عنوان Don’t Let Your Emotions Run Your Life منتشر شده است و درباره خودشناسی، هیجان و راه‌های مهار هیجان‌های خارج از کنترل مطالب مفید و کاربردی را به نوجوانان ارائه می‌کن.

در معرفی این کتاب آمده است:

«فکر می‌کنی هیجان‌ها و احساس‌های آنی اختیار زندگی‌ات را به دست گرفته‌اند؟

زندگی هزار دلیل برای ترس، غم، عصبانیت و مستاصل شدن دارد، البته هیچ اشکالی هم ندارد که این احساس‌ها را داشته باشی. اما گاهی این هیجان‌ها اختیار تو و زندگی‌ات را به دست می‌گیرند.

آن‌وقت است که اوضاع مدرسه، زندگی خانوادگی و روابطت با دیگران به هم می‌ریزد و نشاط و شادی از زندگی‌ات بیرون می‌رود.

این کتاب روش‌های ساده و عملی کنترل‌های آنی و حفظ آرامش را به تو می‌آموزد.»

در بخشی از این کتاب با عنوان «گاهی اوقات باید قضاوت کرد» می‌خوانیم:

«تا اینجای درباره این واقعیت صحبت کردیم که قضاوت کردن باعث تشدید ناراحتی می‌شود. اما در واقع گاهی این قضاوت‌ها ضروری هستند. مثلاً وقتی از وسط خیابان رد می‌شوی و چراغ عابر قرمز می‌شود، باید تصمیم بگیری که بقیه عرض خیابان را طی کنی، یا نه. در این حالت داری قضاوت می‌کنی: خطری ندارد، یا خطرناک است؟ این نوع قضاوت کردن لازم است و هیچ درد و رنجی را تشدید نمی‌کند. یک مورد دیگر، اگر همراه پدر و مادرت برای خرید مواد غذایی رفته باشی، حتماً متوجه شده‌ای که آنها قضاوت می‌کنند کدام محصول خوب یا بد است. باید هم این کار را بکنند، این قضاوت‌ها از نوعی نیستند که هیجان‌های ناراحت کننده برای آدم‌ها ایجاد کنند.

در مدرسه باید در مورد تو قضاوت کنند که معلوم شود چطور درس می‌خوانی و آمادگی رفتن به کلاس بالاتر را داری یا نه؛ این قضاوت ضروری است. گاهی اوقات آدم‌ها از این قضاوت‌ها چیزهایی یاد می‌گیرند؛ برای مثال، وقتی مسئله‌ای پیش می‌آید، باید رفتارت را ارزیابی کنی که بفهمی مناسب بوده، یا مرتکب اشتباهی شدی و باید با عذرخواهی یا به وسیله دیگری آن را اصلاح کنی. اما فراموش نکن که حتی اگر مرتکب اشتباه شدی و از کاری که کردی یا حرفی که زدی، پشیمان هستی، باز هم باید در این مورد با خودت مهربان باشی. اگر با مادرت بگومگو کردی و چیزی گفتی که به خاطرش احساس تأسف و پشیمانی می‌کنی، فایده‌ای ندارد که به خودت بگویی موجود احمق و بی شعوری هستی که با مادرت این طور حرف زدی، اگر به خودت سخت بگیری، حل کردن این مشکل برائت سخت‌تر می‌شود.»

این کتاب در ۲۱۵ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.