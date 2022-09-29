نشست مشترک علمای سنی و شیعه کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های استانی ستاد گرامیداشت هفته وحدت روز پنجشنبه در دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: ۱۶ برنامه شاخص در هر ۱۰ شهرستان کردستان در هفته وحدت برگزار خواهیم کرد و برخی از این برنامه‌ها مشترک هستند همانند مسابقه پیامکی که در دیگر شهرستان‌های این استان نیز برگزار خواهند شد.

حجت الاسلام برومند رازیانی اظهار کرد: آمادگی کامل برای هم افزایی با نهادهای مربوطه در اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها و جشن‌ها در سطح استان کردستان را داریم.

وی تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در کشور این گونه تصمیم گیری کرده است که با توجه به آداب و فرهنگ خاص و آداب مولود مردم فهیم و متدین کردستان، جشن محوری خودش را در این استان انجام دهد، بنابراین امسال جشن ملی وحدت به میزبانی کردستان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رازیانی ادامه داد: الگوی این جشن، مهمانی ۱۰ کیلومتری است که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و انشاالله به صورت یک برنامه وسیع خیابانی برگزار می‌شود و در طول مسیر تمهیدات لازم اندیشه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان کرد: در کنار این جشن بزرگ از چهره‌های ملی همانند مجریان، مداحان، گروه‌های هنری و… در بخش کودکان و بزرگسالان استفاده می‌شود.

حجت الاسلام رازیانی گفت: پوشش رسانه‌ای این برنامه را رسانه ملی برعهده خواهد گرفت و در سه شنبه هفته آینده محورهای این برنامه مهم و بزرگ مطرح می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تصریح کرد: این برنامه باعث می‌شود که با حضور مردم کردستان در میلاد رسول اکرم (ص) یکبار دیگر علاقمندی مردم این خطه به دین به نمایش گذاشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به جز این برنامه، برنامه‌های محوری دیگری در مساجد هر ۱۰ شهرستان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رازیانی با اشاره به نشست مشترک علما در هفته وحدت، گفت: مسابقات قرآنی، جشن‌های مولودی در خانقاه‌ها، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، نشست‌های تخصصی تبیین وحدت اسلامی از نگاه امامین انقلاب در تمام شهرستان‌ها از دیگر برنامه‌های هفته وحدت در کردستان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان داشت: از دیگر برنامه‌های هفته وحدت در استان کردستان، همایش «جمعیت، وحدت و قدرت اسلامی» می‌باشد که با حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طرح گفتمان‌های دینی با توجه به آغاز سال تحصیلی با موضوع «وحدت اسلامی» با همکاری آموزش و پرورش در سطح مدارس استان در هفته آتی برگزار می‌شود.