راهی بهتر از ولایت فقیه در دوره غیبت نمی شناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حامد کاشانی شامگاه پنجشنبه در جمع زائران مسجد مقدس جمکران به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) طی سخنانی با بیان اینکه غیبت یکی از مباحث پیچیده اعتقادی و در سطح نبوت است اظهار داشت: غیبت برای ما فواید و ضررهای زیادی دارد و البته دسترسی نداشتن به صورت حضوری به امام معصوم خیلی گرفتاری دارد چرا که دسترسی به فصل الخطاب قطعی نداریم یعنی بهترین کار را هم انجام شود ممکن است بعداً متوجه شویم بخشی از مسیر را اشتباه رفتیم.

وی با بیان اینکه ما در دوره غیبت راهی بهتر از ولایت فقیه نمی‌شناسیم، تاکید کرد: کسی که پرچم تشیع را به دست گرفته تا امت، متحد به پیش رود کسی جز مقام معظم رهبری نیست.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه مقام معظم رهبری مظلوم واقع شدند خاطرنشان کرد: تمام دشمنان امام زمان (عج) از همه جای عالم به دنبال ضربه زدن به این علمدار هستند تا شیعه را تضعیف کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید منکر این باشیم که نقاط ضعف وجود دارد گفت: لازمه دورانی که در بمباران رسانه‌ای دشمن قرار داریم این است که مسئولان در رده‌های مختلف بی واسطه با مردم سخن بگویند.

حجت الاسلام کاشانی با بیان اینکه اغتشاشگران به دنبال این هستند که از مردم سو استفاده کنند، بیان کرد: در شرایط کنونی واضح است که جامعه باید برای اغتشاشگران ناامن باشد.