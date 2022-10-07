  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

معاون استاندار مرکزی:

روابط عمومی ادارات استان مرکزی در مسیر انعکاس اقدامات فعالیت کنند

روابط عمومی ادارات استان مرکزی در مسیر انعکاس اقدامات فعالیت کنند

اراک- معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی گفت: روابط عمومی ادارات استان مرکزی در راستای انعکاس اقدامات دولت فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی آل یاسین در جلسه شورای اداری شهرستان اراک گفت: عملکرد هیچ اداره‌ای نباید پنهان بماند و روابط عمومی‌ها بایستی با عملکردی هر چه بهتر در راستای شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته فعالیت کنند.

وی تأکید کرد که نیروهای فعال در روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی گزارش کار و فعالیت ادارات این استان را منعکس کنند.

فرماندار اراک هم در این جلسه اظهار داشت: باید سیاست‌های دولت سیزدهم که مبتنی بر ظلم‌ستیزی و فساد ستیزی است را سرلوحه کار خود قرار داده و مشکلات موجود را در راستای این سیاست‌ها حل‌وفصل کنیم.

امیر هادی یادآور شد: روسای تمامی ادارات باید با جدیت و با تمام توان پیگیر حل مشکلات مردم باشند.

وی تصریح کرد: از مدیری که سرلوحه کارش سیاست‌های دولت سیزدهم باشد حمایت خواهیم کرد و در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از مدیران مردمی استفاده می‌کنیم.

بنابراین گزارش، جلسه شورای اداری شهرستان اراک با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری مرکزی، فرماندار اراک و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در محل سالن جلسات شهدای محراب فرمانداری اراک برگزار شد.

کد مطلب 5604047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه