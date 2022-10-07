روابط عمومی ادارات استان مرکزی در مسیر انعکاس اقدامات فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی آل یاسین در جلسه شورای اداری شهرستان اراک گفت: عملکرد هیچ اداره‌ای نباید پنهان بماند و روابط عمومی‌ها بایستی با عملکردی هر چه بهتر در راستای شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته فعالیت کنند.

وی تأکید کرد که نیروهای فعال در روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی گزارش کار و فعالیت ادارات این استان را منعکس کنند.

فرماندار اراک هم در این جلسه اظهار داشت: باید سیاست‌های دولت سیزدهم که مبتنی بر ظلم‌ستیزی و فساد ستیزی است را سرلوحه کار خود قرار داده و مشکلات موجود را در راستای این سیاست‌ها حل‌وفصل کنیم.

امیر هادی یادآور شد: روسای تمامی ادارات باید با جدیت و با تمام توان پیگیر حل مشکلات مردم باشند.

وی تصریح کرد: از مدیری که سرلوحه کارش سیاست‌های دولت سیزدهم باشد حمایت خواهیم کرد و در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از مدیران مردمی استفاده می‌کنیم.

بنابراین گزارش، جلسه شورای اداری شهرستان اراک با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری مرکزی، فرماندار اراک و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در محل سالن جلسات شهدای محراب فرمانداری اراک برگزار شد.