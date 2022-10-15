اجازه ندهیم سوالات دانش آموزان بدون پاسخ بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش‬ در همایش سراسری جهاد تبیین و آگاه‌سازی ویژه افسران سپاه پیشرفت کشور و پایه ریزان تمدن نوین اسلامی گفت: دانش آموزان استقلال‌طلب، عدالت‌جو، ساختارشکن، زیست در فضای مجازی هستند که با بازی بیشتر، خو می‌گیرند و بر همین اساس به دنبال هویت‌یابی خود هستند که تا قبل از این مسائل، فکر می‌کردیم دانش آموزان تمایل به فضاهای فردی و مجازی دارند اما متوجه شدیم در فضای مجازی به‌صورت گروهی در حال بازی هستند.



وی با تشریح چگونگی نظام آموزشی گفت: یک نظام آموزشی وارداتی داریم و این نظام به سمت کالایی شدن رفت و بنگاه‌های اقتصادی متوجه شدند که کودکان هم مصرف‌کننده هستند و هم رفتار مصرف خانواده را شکل می‌دهند.



وزیر آموزش‌وپرورش افزود: برنامه درسی ما دارای نظم و انضباط و نظام مدیریتی ما بر اساس مدیریت کلاسیک است، درحالی‌که دیدگاه‌های علمی فراوانی در حوزه برنامه درسی و مدیریت در طول این سال‌ها ابداع و تدوین شده است و این نظام آموزشی به علت رویکرد، برنامه درسی، مدیریت و نگاه به دانش‌آموز، تبدیل به یک نظام حافظه محور و کنکور محور شده است، لذا بخشی از ساحت‌ها را ارائه می‌کنیم و بقیه ساحت‌ها را به‌صورت تشریفاتی توجهی به آن نمی‌کنیم و دانش آموزان را از ساحت‌های اخلاقی و اعتقادی دور کردیم.



عضو کابینه دولت سیزدهم بابیان اینکه در نظام آموزشی ما معلم، متکلم وحده است و دانش‌آموز نقش یادگیرنده را دارد و امتحانات خود را می‌دهد، تاکید کرد: وقتی اجازه سوال به دانش‌آموز ندهیم، این سوال تبدیل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهیم، تبدیل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهیم، تبدیل به اغتشاش می‌شود و اگر امروز اغتشاش داریم، نتیجه نداشتن پاسخگویی به دانش آموزان بوده است.



نوری گفت: جوانان ما در مدارس تربیت شده‌اند و کارهای بزرگی انجام داده‌اند و فناوری‌های روز دنیا را در کشور جاری و ساری کرده‌اند و این موضوع ناشی از تلاش‌های شبانه‌روزی معلمان است.



وی تصریح کرد: باید چرخش‌های تحولی با استفاده از دانش‌آموز باشد و به سوالات دانش آموزان پاسخ دهیم و اجازه ندهیم سوالات آنان بدون پاسخ بماند، کاری که شهدای ما در جبهه‌های جنگ هم کردند پاسخ‌گویی به سوالات رزمندگان بود، لذا عرصه خشن و سخت جنگ را به یک عرصه تربیتی تبدیل کردند.



وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: باید دغدغه مدیران، دانش آموزان شود و مدیران به آن‌ها اهمیت دهند و به‌جای توجیه کردن به دنبال اقناع‌سازی حتی برای دانش آموزان ابتدایی باشیم.



وی افزود: تغییر محیط‌های یادگیری در مدارس ضروری است، دانش آموزان به اردوها و مسابقات ورزشی نیاز دارند و عرصه‌های یادگیری را بزرگ کنیم تا دانش آموزان بتوانند هیجانات خود را تخلیه کنند.



عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه از اولیای مدارس کمک گرفته شود و تنها به‌عنوان منابع مالی دیده نشوند، بلکه از آنان استفاده‌های معنوی هم کرد.



وزیر آموزش‌وپرورش گفت: استفاده از روش‌های بازدارنده برای معلمان و دانش آموزان کارساز نیست و توطئه‌های جهانی را نمی‌توان با روش‌های بازدارنده خنثی کرد، لذا از ظرفیت معلمان در گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه آموزشی و سلامت و … استفاده کنیم تا مشکلات افراد مشکل‌دار را ببینند و براین اساس عرصه‌ها و میدان‌های جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کنیم.



وی افزود: تغییر محیط‌های یادگیری در مدارس ضروری است، دانش آموزان به اردوها و مسابقات ورزشی نیاز دارند و عرصه‌های یادگیری را بزرگ کنیم تا دانش آموزان بتوانند هیجانات خود را تخلیه کنند.



عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه از اولیا مدارس کمک گرفته شود و تنها به‌عنوان منابع مالی دیده نشوند. بلکه از آنان استفاده‌های معنوی هم کرد.



وزیر آموزش‌وپرورش گفت: استفاده از روش‌های بازدارنده برای معلمان و دانش آموزان کارساز نیست و توطئه‌های جهانی را نمی‌توان با روش‌های بازدارنده خنثی کرد، لذا از ظرفیت معلمان در گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه آموزشی و سلامت و … استفاده کنیم تا مشکلات افراد مشکل‌دار را ببینند و براین اساس عرصه‌ها و میدان‌های جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کنیم.