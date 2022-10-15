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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۰:۲۳

وزیر آموزش‌وپرورش:

اجازه ندهیم سوالات دانش آموزان بدون پاسخ بماند

اجازه ندهیم سوالات دانش آموزان بدون پاسخ بماند

یوسف نوری با تأکید بر اینکه اگر به سؤالات دانش آموزان پاسخ داده نشود، تبدیل به اغتشاش خواهد شد، گفت: در برخورد با معلمان و دانش آموزان‏، روش‌های بازدارنده، کارساز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش‬ در همایش سراسری جهاد تبیین و آگاه‌سازی ویژه افسران سپاه پیشرفت کشور و پایه ریزان تمدن نوین اسلامی گفت: دانش آموزان استقلال‌طلب، عدالت‌جو، ساختارشکن، زیست در فضای مجازی هستند که با بازی بیشتر، خو می‌گیرند و بر همین اساس به دنبال هویت‌یابی خود هستند که تا قبل از این مسائل، فکر می‌کردیم دانش آموزان تمایل به فضاهای فردی و مجازی دارند اما متوجه شدیم در فضای مجازی به‌صورت گروهی در حال بازی هستند.

وی با تشریح چگونگی نظام آموزشی گفت: یک نظام آموزشی وارداتی داریم و این نظام به سمت کالایی شدن رفت و بنگاه‌های اقتصادی متوجه شدند که کودکان هم مصرف‌کننده هستند و هم رفتار مصرف خانواده را شکل می‌دهند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: برنامه درسی ما دارای نظم و انضباط و نظام مدیریتی ما بر اساس مدیریت کلاسیک است، درحالی‌که دیدگاه‌های علمی فراوانی در حوزه برنامه درسی و مدیریت در طول این سال‌ها ابداع و تدوین شده است و این نظام آموزشی به علت رویکرد، برنامه درسی، مدیریت و نگاه به دانش‌آموز، تبدیل به یک نظام حافظه محور و کنکور محور شده است، لذا بخشی از ساحت‌ها را ارائه می‌کنیم و بقیه ساحت‌ها را به‌صورت تشریفاتی توجهی به آن نمی‌کنیم و دانش آموزان را از ساحت‌های اخلاقی و اعتقادی دور کردیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم بابیان اینکه در نظام آموزشی ما معلم، متکلم وحده است و دانش‌آموز نقش یادگیرنده را دارد و امتحانات خود را می‌دهد، تاکید کرد: وقتی اجازه سوال به دانش‌آموز ندهیم، این سوال تبدیل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهیم، تبدیل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهیم، تبدیل به اغتشاش می‌شود و اگر امروز اغتشاش داریم، نتیجه نداشتن پاسخگویی به دانش آموزان بوده است.

نوری گفت: جوانان ما در مدارس تربیت شده‌اند و کارهای بزرگی انجام داده‌اند و فناوری‌های روز دنیا را در کشور جاری و ساری کرده‌اند و این موضوع ناشی از تلاش‌های شبانه‌روزی معلمان است.

وی تصریح کرد: باید چرخش‌های تحولی با استفاده از دانش‌آموز باشد و به سوالات دانش آموزان پاسخ دهیم و اجازه ندهیم سوالات آنان بدون پاسخ بماند، کاری که شهدای ما در جبهه‌های جنگ هم کردند پاسخ‌گویی به سوالات رزمندگان بود، لذا عرصه خشن و سخت جنگ را به یک عرصه تربیتی تبدیل کردند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: باید دغدغه مدیران، دانش آموزان شود و مدیران به آن‌ها اهمیت دهند و به‌جای توجیه کردن به دنبال اقناع‌سازی حتی برای دانش آموزان ابتدایی باشیم.

وی افزود: تغییر محیط‌های یادگیری در مدارس ضروری است، دانش آموزان به اردوها و مسابقات ورزشی نیاز دارند و عرصه‌های یادگیری را بزرگ کنیم تا دانش آموزان بتوانند هیجانات خود را تخلیه کنند.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه از اولیای مدارس کمک گرفته شود و تنها به‌عنوان منابع مالی دیده نشوند، بلکه از آنان استفاده‌های معنوی هم کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: استفاده از روش‌های بازدارنده برای معلمان و دانش آموزان کارساز نیست و توطئه‌های جهانی را نمی‌توان با روش‌های بازدارنده خنثی کرد، لذا از ظرفیت معلمان در گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه آموزشی و سلامت و … استفاده کنیم تا مشکلات افراد مشکل‌دار را ببینند و براین اساس عرصه‌ها و میدان‌های جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کنیم.

وی افزود: تغییر محیط‌های یادگیری در مدارس ضروری است، دانش آموزان به اردوها و مسابقات ورزشی نیاز دارند و عرصه‌های یادگیری را بزرگ کنیم تا دانش آموزان بتوانند هیجانات خود را تخلیه کنند.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه از اولیا مدارس کمک گرفته شود و تنها به‌عنوان منابع مالی دیده نشوند. بلکه از آنان استفاده‌های معنوی هم کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: استفاده از روش‌های بازدارنده برای معلمان و دانش آموزان کارساز نیست و توطئه‌های جهانی را نمی‌توان با روش‌های بازدارنده خنثی کرد، لذا از ظرفیت معلمان در گروه‌های جهادی، مؤسسات خیریه آموزشی و سلامت و … استفاده کنیم تا مشکلات افراد مشکل‌دار را ببینند و براین اساس عرصه‌ها و میدان‌های جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کنیم.

کد مطلب 5609635

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    نظرات

    • امین CA ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وقتی اجازه سوال به دانش‌آموز ندهیم، این سوال تبدیل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهیم، تبدیل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهیم، تبدیل به اغتشاش می‌شود و اگر امروز اغتشاش داریم، نتیجه نداشتن پاسخگویی به دانش آموزان بوده است. #فقط_به_حرف_خودت_گوش_بده_مسئول

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