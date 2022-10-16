محمودرضا افلاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از آفات در باغات استان ثانویه است، اظهار داشت: آفاتی چون چوبخوارها، پوست خوارها و یا بیماری ثانوی فتیله نارنجی در درختان میوه یا کرم خراط در باغات گردو و سیب متأثر از شرایط خشکسالی گسترش می‌یابند.

وی با بیان اینکه شرایط استرس محیطی، گیاه را مستعد بیماری می‌کند، افزود: تابستان امسال درختان گردو در نصرآباد اصفهان و خمینی شهر که بسیار تنومند بودند در گرمای ۴۰ درجه سانتیگراد که بیش از ۱۵ روز ادامه دار بود، خزان زده شدند و برگ‌های درختان ریزش کرد؛ زمانیکه برگ‌های درختان به عنوان عضو فتوسنتز کننده گیاه نتواند غذاسازی کند، دچار ضعف می‌شود و ضعف گیاه باعث جلب و جذب آفات و بیماری‌های ثانویه است.

آسیب سوسک سارتا به درختان نارون

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه آفت سوسک چوبخوار سارتا به درختان نارون شهر اصفهان آسیب می‌زند، گفت: این آفات بر اثر شرایط گرمای بیش از حد به نارون‌ها خسارت وارد می‌کند؛ برخی درختان که در مناطقی کاشته شده درختان میوه معتدله بودند اما متأسفانه شرایطی بر اقلیم ما حادث شده که دیگر درختان میوه معتدله و سردسیری جواب نمی‌دهد و لازم است الگوی کشت در این وضعیت تغییر کند.

افلاکی خاطرنشان کرد: صنعتی شدن و مسئله گرمایش کره زمین مختص ایران نیست و تابستان امسال مناطق پربارش جهان نیز با خشکسالی روبه رو بود اما در ایران و در اصفهان که در مدار خشک زمین قرار دارند شرایط در چند سال اخیر بسیار حادتر شده و به گسترش آفت‌های ثانوی دامن زده که البته برخی از این‌ها به آفات کلیدی و خسارت زا تبدیل می‌شوند.

این گیاه پزشک درخصوص طغیان آفت کرم گلوگاه اَنار در باغات شهرستان شهرضا، گفت: کرم گلوگاه آفت اصلی میوه اَنار و متأثر از شرایط محیطی است که خسارت زا می‌شود.

وی با بیان اینکه این آفت از دهه ۸۰ در باغات اصفهان، فارس، مرکزی و یزد مشاهده شد، ابراز داشت: در مناطقی که درگیر تنش‌های رطوبتی و خشکی باشد زمینه برای گسترش و طغیان آفت فراهم است اما بخشی از طغیان این آفت در باغات متأثر از عملیاتی است که باغدار انجام می‌دهد.

خسارت کرم گلوگاه اَنار به باغات شهرضا

افلاکی با بیان اینکه مدیریت اصولی باغ و تراکم کشت سبب کاهش بروز آفات می‌شود، اضافه کرد: امسال کرم گلوگاه اَنار به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به باغات اَنار شهرضا خسارت زد اما خسارت این آفت در برخی باغ‌ها به ۶۰ درصد و در برخی نیز به کمتر از پنج درصد هم می‌رسید که این به نحوه مدیریت باغ برمی گردد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که امسال و سال گذشته تابستان بسیار گرمی را تجربه کردیم و در این شرایط آفتی خشکی دوست مانند کرم گلوگاه طغیان می‌کند.

افلاکی با بیان اینکه سوءمدیریت در حفظ و نگهداری باغ آمار ترکیدگی اَنار و خسارت کرم گلوگاه را چند برابر می‌کند، افزود: مدیریت تغذیه، آب و کنترل آفت در قالب مدیریت تلفیقی باغ سبب می‌شود که کمترین میزان خسارت را شاهد باشیم.

لزوم جمع آوری همگانی میوه‌ها در باغات

این گیاه پزشک، مقابله شیمیایی برای کنترل آفت کرم گلوگاه اَنار را غیرعلمی دانست و ابراز داشت: مضرات آفت کش‌ها در طبیعت ملموس است و از این رو توصیه ما راهکارهای کنترل بلند مدت آفت است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان بهترین راهکار کنترلی بلند مدت آفت کرم گلوگاه را جمع آوری همگانی میوه اَنار در باغات دانست و گفت: در جلسه دی ماه سال گذشته با باغداران شهرستان شهرضا توصیه ما این بود که باقی مانده اَنارهای سال قبل را از باغ جمع آوری کنند و اَنارهای آلوده را در چاله‌ای بسوزانند تا آفت یا همان شب‌پره خارج نشود.

اجرای طرح تحقیقاتی برای کنترل کرم گلوگاه در ۳۰ هکتار از باغات استان

افلاکی با بیان اینکه اگر این شیوه طی چند سال مستمر انجام شود به خوبی جمعیت آفت را کنترل کرده و خسارت اقتصادی نیز به همراه ندارد، اضافه کرد: روشی دیگر نیز برای کنترل آفت کرم گلوگاه اَنار وجود دارد که طی دو سال مطالعات آن را انجام دادیم که با استفاده از ترکیبات پلیمری و لاتکسی تاج میوه اَنار را زمانی که میوه کوچک است، پوشانده می‌شود و این ترکیب لاتکسی همزمان با رشد اَنار محل ورود آفت را مسدود می‌کند.

به گفته وی این روش تحقیقاتی برای کنترل آفت کرم گلوگاه در سطح ۲۵ هکتار از باغات اَنار شهرضا و در مجموع در ۳۰ هکتار از باغات استان اجرا شده که نتایج اولیه آن مطلوب و موفقت‌آمیز بوده است.