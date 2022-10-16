برگزاری مسابقات مهارت شغلی شمال کشور در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی، مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه دومین دوره مسابقات مهارت شغلی منطقه شمال کشور با اشاره به اینکه دومین دوره از مسابقات مهارت شغلی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات هفت شرکت توزیع تهران، قزوین، البرز، گیلان، گلستان و غرب مازندران حضور دارند.

وی افزود: این دوره از مسابقات در راستای توسعه مهارت‌های فنی و شغلی نیروهای فعال در بخش‌های مختلف توزیع نیروی برق کشور و ایجاد انگیزش و شکوفایی مهارت‌ها و تعیین افراد ماهر و نخبه در این صنعت برگزار می‌شود.

حسینی کارنامی، ایجاد انگیزه، افزایش دانش و مهارت بین همکاران شرکت توزیع برق، آموزش عملی افزایش کیفیت کار، آشنایی نیروی کار با تجهیزات نوین و به کار گیری دستورالعمل واحد در شرکت‌های توزیع را از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات در سه رشته نصب انشعاب مشترکین تکفاز و سه فاز، احداث کابل خودنگهدار فشار ضعیف و جایگزینی کابل خودنگهدار با سیم برگزار خواهد شد.

حسینی کارنامی با اشاره به اهمیت جایگاه سیمبانان در صنعت برق کشور بر ضرورت حمایت بیشتر از این نیروهای خدوم و زحمتکش تأکید کرد و گفت: این قشر علیرغم همه سختی‌ها و مشکلاتی که در مسیر کار با آن مواجه اند، اما صادقانه و خلاصانه در حال خدمت رسانی به مردم کشورمان هستند.

حیدری تفرشی، مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور با بیان اینکه این مسابقات فرصت مناسبی برای ارائه طرح‌های نو است، گفت: این نوآوری‌ها از سوی شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات به مشارکت گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بحث کارگروهی بیشتر باید هم افزایی داشته باشیم و در این دوره از مسابقات کار گروهی را به معنای واقعی تمرین می‌کنیم، افزود: برگزاری این مسابقات فرصت مغتنمی برای تعامل چهره به چهره و سازمانی است که در پایان این دوره تقویت خواهد شد.

حیدری تفرشی، توجه جدی به برند سازمانی را از دیگر ویژگی‌های این دوره از مسابقات اعلام کرد و گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف برای تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود در دستور کار قرار دارد.

مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور با بیان اینکه در این مسابقات، استانداردهای جاری وزارت نیرو به صورت دقیق اجرا خواهد شد، ادامه داد: از این پس بحثی تحت عنوان مسابقات مهارت شغلی نخواهیم شد و به جای آن یک جشنواره‌ای برگزار خواهیم کرد که کمیته راهبردی در آن امتیاز آیتم زمان را به حداقل ممکن کاهش داده است.

وی با تأکید براین که کارها و وظایف سازمانی باید با دقت و با آرامش خاطر و بدون کوچک‌ترین استرسی انجام شود، تصریح کرد: بنابراین نباید زمینه مخاطره را در انجام عملیات ایجاد کنیم.

حیدری تفرشی بر ضرورت رعایت کامل ایمنی فردی و گروهی در انجام کار تأکید کرد و افزود: این دوره از مسابقات فرصت مغتنمی برای آموزش است که باید به آن توجه ویژه شود.

مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور با بیان اینکه این مسابقات فرصتی برای شناسایی خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها است، گفت: شناسایی، معرفی و به کارگیری تجهیزات نوین در این دوره از مسابقات مورد توجه است.