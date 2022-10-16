کم توجهی مسئولین اوقاف فارس به موضوع احیای موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فارس در زمینه‌های مختلف گفت: به علت کم کاری برخی مسئولان و مدیران روابط عمومی بعضی اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: در وقایع اخیر از فضای مجازی آسیب دیدیم لذا نباید در این فضا منفعل باشیم ماجراهای اخیر باعث شد خداوند یک فرصت جدید برای نظام فراهم کند و یک تلنگر برای همه بود تا به وظایف خود بیشتر توجه کنیم.

استاندار فارس موضوع وقف را از ظرفیت‌های بزرگ استان اعلام کرد و گفت: فارس رتبه اول وقف را در کشور دارد که نیازمند احیا است.

ایمانیه افزود: با وجود تأکیدهای فراوانی که درباره احیای موقوفه‌ها به مسئولان اوقاف داشته ایم، اتفاق خاصی رخ نداده و نیاز است که رسانه ملی با تهیه گزارش، در این زمینه یاری رساند.