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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

استاندار فارس تاکید کرد؛

کم توجهی مسئولین اوقاف فارس به موضوع احیای موقوفات

کم توجهی مسئولین اوقاف فارس به موضوع احیای موقوفات

شیراز - استاندار فارس گفت: مسئولین اوقاف استان به موضوع احیای موقوفات توجه ویژه ندارند و رسانه ها باید با تهیه گزارش در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فارس در زمینه‌های مختلف گفت: به علت کم کاری برخی مسئولان و مدیران روابط عمومی بعضی اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: در وقایع اخیر از فضای مجازی آسیب دیدیم لذا نباید در این فضا منفعل باشیم ماجراهای اخیر باعث شد خداوند یک فرصت جدید برای نظام فراهم کند و یک تلنگر برای همه بود تا به وظایف خود بیشتر توجه کنیم.

استاندار فارس موضوع وقف را از ظرفیت‌های بزرگ استان اعلام کرد و گفت: فارس رتبه اول وقف را در کشور دارد که نیازمند احیا است.

ایمانیه افزود: با وجود تأکیدهای فراوانی که درباره احیای موقوفه‌ها به مسئولان اوقاف داشته ایم، اتفاق خاصی رخ نداده و نیاز است که رسانه ملی با تهیه گزارش، در این زمینه یاری رساند.

کد مطلب 5609885

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