به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معمولاً افرادی که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا نیستند، زمان زیادی را صرف آموزش بورس می‌کنند و حتی ممکن است ساعت‌ها خیره به مانیتور بمانند تا بتوانند از تحلیل و بررسی سهام شرکت‌های مختلف سر در بیاورند و برای خرید و فروش آن تصمیم بگیرند. اما استفاده روش‌های مختلف مانند تحلیل بازار مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، تنها راه سرمایه گذاری در بورس نیست؛ یکی از این روش‌ها استفاده از صندوق سرمایه گذاری است.

یک سرمایه گذاری خوب در بین انواع سرمایه گذاری‌ها، در ابتدا باید بازدهی بیشتری نسبت به تورم داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند در حفظ ارزش پول و قدرت خرید، مؤثر باشد. علاوه بر این، میزان ریسک، نقدشوندگی، سهولت سرمایه گذاری، حداقل سرمایه مورد نیاز و … از جمله پارامترهای تأثیرگذار در انتخاب گزینه مناسب سرمایه گذاری هستند.

در این بین صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که طی ۶ ماه گذشته پربازده‌ترین صندوق بورسی کشور بوده است، با بازدهی بیش از ۱۸ درصدی در رتبه نخست صندوق‌های با بیشترین بازدهی قرار گرفته است.

در ادامه با روزبه پیروز، رئیس هیأت مدیره فیروزه درباره فعالیت‌های این صندوق سرمایه‌گذاری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

این صندوق در ابتدا چطور راه افتاد؟

گروه مالی فیروزه پس از کسب موفقیت در تأسیس صندوق سرمایه گذاری مختص سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران، در سال ۱۳۸۹ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت را به منظور جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در بورس تهران تأسیس کرد.

منظور از صندوق سهامی چیست؟

صندوق فیروزه موفقیت یک صندوق مشترک صدوری و ابطالی است که ۷۰ درصد دارایی‌های آن در سهام، مابقی در اوراق، دارایی‌هایی نقدی و سایر سپرده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

مزایای این نوع از صندوق چیست؟

این صندوق برای سرمایه‌گذارانی که برای ورود به بازار سرمایه وقت کافی ندارند، ابزار مناسبی جهت تخصیص بخشی از دارایی‌ها به این بازار است.

میزان ریسک سرمایه گذاری در این صندوق چقدر است؟

به دلیل سرمایه‌گذاری بخش عمده‌ایی از دارایی‌های صندوق در سهم، ریسک صندوق کم تا متوسط است.

چرا صندوق نیاز به سجام ندارد؟

به دلیل ماهیت صدور– ابطالی صندوق می‌توانیم سرمایه‌گذاران غیر سجامی را در صندوق ثبت نام کنیم اما به مرور زمان باید همه سرمایه گذاران سجامی باشند.

تأثیر اوضاع بورس روی این صندوق چقدر است؟

تغییرات قیمت‌های سهام در بورس تأثیر مستقیم بر بازدهی صندوق دارد، اما سعی شده همبستگی تغییرات ارزش هر واحد صندوق (ضریب بتا) با تغییرات شاخص در محدود ۰.۷ قرار داشته باشد. اگر ضریب بتا مساوی عدد ۱ باشد، تغییرات ارزش صندوق دقیقاً مساوی تغییرات شاخص است.

اهدافی که صندوق به دنبال آن بوده، چه چیزهای هستند؟

کسب سود متوسط سالانه ۵۰ درصد که در ۱۲ سال گذشته این بازدهی به طور متوسط در هر سال کسب شده است.

تضمین صندوق برای سرمایه گذارها چه چیزی است؟

نقد شوندگی صندوق توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری بورسی در کشور تضمین شده است.