به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور ترکیه ضمن اعلام پایان یافتن عملیات نجات در معدن، اعلام کرد ۱۱ کارگر مجروح هم اکنون در بیمارستان‌ها تحت مداوا هستند. فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه نیز اعلام کرد حال ۵ معدنچی مجروح وخیم است.



عصر روز جمعه، رسانه‌ها از وقوع انفجار در معدنی در استان «بارتین» شمال ترکیه خبر دادند. خبرگزاری آناتولی به نقل از اردوغان تعداد کشته‌شدگان این حادثه را ۴۱ نفر اعلام کرد. یافته‌های اولیه نشان می‌دهد علت انفجار تجمیع گازهای قابل اشتعال در معدن بوده است.



گفته می‌شود هنگام وقوع این حادثه، حدود ۱۱۰ نفر در معدن حضور داشته و تقریباً نیمی از آن‌ها در عمق بیش از ۳۰۰ متری زمین بودند. پیش از این، سلیمان سویلو، وزیر کشور گفته بود که ۵۸ نفر از ۱۱۰ نفری که در زمان انفجار در معدن کار می‌کردند، توسط تیم‌ها نجات یافتند یا خودشان از آن خارج شدند.



در پی این حادثه، بسیاری از کشورهای جهان با ترکیه اعلام همدردی کرده و نخست وزیر یونان، با وجود اینکه روابط دو کشور اخیراً به شدت متشنج شده است، پیشنهاد کمک در عملیات نجات را مطرح کرد.



بدترین فاجعه معدن در ترکیه سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد که طی آن ۳۰۱ معدنچی پس از وقوع آتش‌سوزی در معدن ذغال‌سنگ در شهر «سوما» جان باختند.