«ایرانِ قوی و مستقل»؛ محور جدید کنگره سراسری شعر دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد دبیر علمی بیست‌وچهارمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در خصوص برگزاری این کنگره با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: نقش بیگانگان جهت به‌آشوب کشیدن امنیت کشورمان محرز و آشکار است.

وی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: حضرت‌آقا فرمودند «آنها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند؛ آمریکا با ایران قوی مخالف است، با ایران مستقل مخالف است»؛ لذا با توجه به اهمیت بیانات معظم‌له و دشمنی دشمنان با ایرانِ قوی و مستقل، محور جدید «ایرانِ قوی و مستقل» به محورهای این رویداد اضافه شد.

دبیر علمی کنگره درباره سایر محورهای این رویداد گفت: در بخش‌های عمومی شعر دفاع مقدس (آزادگان، مادران شهدا، جانبازان شیمیایی و…)، دفاع مقدس و شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی (کشورهای محور مقاومت)، شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی، شعر دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین، شعر دفاع مقدس و جنگ نرم، شعر دفاع مقدس و کودک و نوجوان، شعر دفاع مقدس و نقش زنان، به طور جداگانه داوری و جوایز اهدا خواهد شد.

انصاری‌نژاد در خصوص مهلت ارسال آثار به کنگره افزود: شاعران تا ۳۰ مهر فرصت خواهند داشت تا آثارشان را به دبیرخانه‌های کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سراسر کشور ارسال کنند.

فراخوان اولیه «کنگره سراسری شعر دفاع مقدس» به دبیری حجت‌الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد تیرماه توسط سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس منتشر شده است.