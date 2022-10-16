آغاز ساخت انبار مکانیزه و استراتژیک دارویی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های انبارهای مکانیزه و استراتژیک، از اختصاص اعتبار اولیه پنج میلیارد تومانی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه تا هفته آینده و با پیگیری‌های معاونان و مسؤولان دانشگاه برای آغاز این پروژه خبر داد.

دکتر وحید حسینی با بیان اینکه مسئولان دانشگاه با آگاهی نسبت به اهمیت خدمات این حوزه، تمامی تلاش خود را در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در استان به کار بسته اند، بهره برداری و راه اندازی این انبار دارویی را نیز گامی در این راستا برشمرد که در آینده، موجبات رضایتمندی بیشتر مردم از خدمات حوزه دارویی را به همراه دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه نیز در این آئین با اعلام خدمات پیش بینی شده برای این پروژه سلامت محور توضیح داد: از مجموع چهار طبقه پیش بینی شده برای این انبار دارویی، دو طبقه به داروهای بیمارستان نمازی و دو طبقه نیز به داروهای استراتژیک برای شهر شیراز و به صورت دپو در نظر گرفته شده است.

محمدجواد راعی با بیان اینکه برای این پروژه زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در بیمارستان نمازی و با اعتباری معادل ۱۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است، افزود: با تأمین اعتبار اولیه، عملیات ساخت این پروژه اجرا و در سفر مسؤولان دانشگاه به تهران نیز مابقی اعتبار مالی پروژه پیگیری می‌شود.