به گزارش خبرنگار مهر، میثم پیله فروش در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به سامانه هوشمند نانوایی‌ها گزارشات و بازرسی‌های دقیق از این واحدهای صنفی به عمل می‌آید و گزارشات به کارگروه آرد و نان هر شهرستان ارائه خواهد شد.

این مسئول افزود: به طور جدی با تخلفات در نانوایی‌های استان برخورد خواهد شد و باید گزارشات به طور کامل رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نانوایی‌ها در استان قزوین دارای ثبات است، ادامه داد: میزان جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی استان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

این مسئول ابراز کرد: نیازهای استان به طور کامل در همین استان پاسخ داده می‌شود و در موضوع مرغ، گوشت، روغن، برنج و سایر کالاهای اولیه در سطح استان هیچ مشکلی نداریم.