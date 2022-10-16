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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین خبر داد؛

رشد ۶ درصدی جوجه‌ریزی در استان قزوین

رشد ۶ درصدی جوجه‌ریزی در استان قزوین

قزوین- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: میزان جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی استان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم پیله فروش در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به سامانه هوشمند نانوایی‌ها گزارشات و بازرسی‌های دقیق از این واحدهای صنفی به عمل می‌آید و گزارشات به کارگروه آرد و نان هر شهرستان ارائه خواهد شد.

این مسئول افزود: به طور جدی با تخلفات در نانوایی‌های استان برخورد خواهد شد و باید گزارشات به طور کامل رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نانوایی‌ها در استان قزوین دارای ثبات است، ادامه داد: میزان جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی استان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

این مسئول ابراز کرد: نیازهای استان به طور کامل در همین استان پاسخ داده می‌شود و در موضوع مرغ، گوشت، روغن، برنج و سایر کالاهای اولیه در سطح استان هیچ مشکلی نداریم.

کد مطلب 5610039

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