دریافت 5 MB کد مطلب 5610040 https://mehrnews.com/xYHyD ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱ کد مطلب 5610040 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱ لحظه هدف قراردادن فرودگاه بلگراد روسیه توسط اوکراین دقایقی پیش اوکراین فرودگاه بلگراد روسیه را هدف قرار داد. کپی شد مطالب مرتبط انهدام پرتابگر موشکی اوکراین توسط ارتش روسیه آژیر حمله هوایی دوباره در سراسر اوکراین به صدا درآمد ظرفیتهای ایران برای صادرات به روسیه فیلم خنثی سازی حمله تروریستی توسط ماموران امنیتی روسیه لحظه شلیک موشکهای روسی به سمت مواضع اوکراینی اوکراین: همچنان به تسلیحات و سامانه های پدافند هوایی نیاز داریم برچسبها اوکراین روسیه حمله روسیه به اوکراین
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