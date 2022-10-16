دریافت 5 MB

کد مطلب 5610040
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

لحظه هدف قراردادن فرودگاه بلگراد روسیه توسط اوکراین

لحظه هدف قراردادن فرودگاه بلگراد روسیه توسط اوکراین

دقایقی پیش اوکراین فرودگاه بلگراد روسیه را هدف قرار داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هانا IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      39 2
      پاسخ
      چون کار از تقیه و مدارا گذشته اوکراین چیزی برای از دست دادن ندارد
    • علی رضا IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      61 16
      پاسخ
      احسنت به مردم مبارزاوکراین که درمقابل ابرقدرت متجاوزایستادگی میکنن.خون میدن ولی خاک نه.همانندرزمندگان دفاع مقدس
      • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        15 2
        رزمندگان دفاع مقدس تنها حامیشون خدا بود. امریکا و دولت های اروپایی از اوکراین به امید شکست روسیه حمایت میکنن
    • علی رضا IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      36 26
      پاسخ
      احسنت به مردم مبارزاوکراین که درمقابل ابرقدرت متجاوزایستادگی میکنن.خون میدن ولی خاک نه.همانندرزمندگان دفاع مقدس
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      27 6
      پاسخ
      يعني حضرتعالي اشغال شهر بلگراد اوكراين و انضمام اون به روسيه رو به رسميت شناختي كه ميگي شهر بلگراد روسيه؟!..
      • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        1 2
        این شهر جز از خاک اصلی روسیه هست نه مناطق اشغالی اوکراین خاک اصلی روسیه اس
    • جعفری AE ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 1
      پاسخ
      اینجور که معلومه روسیه دردام ناتو وامریکا واروپا افتاده یا باتوسل به بمب اتم نجات پیدا میکند که البته خودش هم نابود میشود یا فرار رابر قرار ترجیح دهد.
    • جعفری AE ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اینجور که معلومه روسیه دردام ناتو وامریکا واروپا افتاده یا باتوسل به بمب اتم نجات پیدا میکند که البته خودش هم نابود میشود یا فرار رابر قرار ترجیح دهد.
    • جعفری AE ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 1
      پاسخ
      اینجور که معلومه روسیه دردام ناتو وامریکا واروپا افتاده یا باتوسل به بمب اتم نجات پیدا میکند که البته خودش هم نابود میشود یا فرار رابر قرار ترجیح دهد.
    • ولی IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      زنده باد اوکراین این پوتین همچون صدام باید به درک واصل بشه تنها وسی کا از پوتین حمایت کرد کره شمال بود
    • بابک خرمدین IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 4
      پاسخ
      روسیه داره پیروز میشه . اوکراین نابود خواهد شد
    • حسین IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 1
      پاسخ
      الهی شکر متجاوز نابود است
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 1
      پاسخ
      ماشاالله اوکراین
    • ali IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 1
      پاسخ
      تجاوز روسیه به اوکراین محکومه به لحاظ انسانی وقولنین بین المللی ، انشا الله تحقق اهداف اوکراین در رآستای آزادی سرزمین های اشغال شده ، وامید صلح برای تمام دنیا
    • مهدی عشوری IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 2
      پاسخ
      خداوند به مردم اکراین از این به بعد رحم کند چرا که تجربه نشان داده روسیه بعد هر حرکتی دست به کشتار می‌زند به میزان وسیع خبرش را به زودی خواهید شنید امیدوارم انسانها کشته نشوند مخصوصا کودکان
    • ع ا ز CA ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      وزارت دفاع روسیه مثل پل کریمه حتمآ انتقام بسیار سختی در کی یف خواهد گرفت .
    • مینا رئوفی زاده IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      روسیه نادانی به خرج داد که به اوکراین حمله کرد برای خودش شر درست کرد انگلیس به اوکراین سلاح میدهد انگلیس هم باید نابود شود آمریکا طرفدار انگلیس هست که انگلیس رودار شده وگرنه اگر هیچ کشوری در دنیا بین روسیه و انگلیس دخالتی نکُند روسیه میتواند در عرض 1ماه انگلیس را به کُلی با خاک یکسان کُند
    • علی اصغر IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 2
      پاسخ
      سلام چرا ذوق زده شده اید ،بلگراد مگر مال روسبه است؟بدون جهت به زلنسکی خائن روحیه ندهید ،ایشان و غرب با هم جارو خواهند شد.همین ائتلاف را در مقابل سوریه درست کردند ولی با خفت شکست خوردند ،حالا با ابر قدری که مجهز له سلاح تتمز است می خواهند بجنگند ،اوکراین میدان آزمایش سلاح های غربی ها شد ،زلنسکی بفهم
    • ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 2
      پاسخ
      دوست‌ دارم‌ جنگ‌ جهانی‌ بشه‌
    • ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      دوست‌ دارم‌ جنگ‌ جهانی‌ بشه‌
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      علی دایی وعلی کریمی ومهربان مدیری هرسه خائن و وطن فروش هستند باید در دادگاه هر سه محاکمه شوند مزدوران
    • راستگو IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دمت گرم دلاور شیرمادرحلالت بهتره کرملین بزنی تا دمپایی بفهمه چه گویی خورده

    فیلم‌های پربازدید