به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در رابطه با راه اندازی مرکز تحقیق و نوآوری در جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به تنوع کاری و مأموریت‌ها برای رسیدن به اهداف جمعیت، لازم است که با توجه به شرایط و زمان خود را در راستای افزایش بهره‌وری آماده و اهداف خود را در زمان کوتاه‌تر، با هزینه و آسیب کمتر و وابستگی پایین‌تر محقق کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: همواره در جمعیت هلال احمر نیاز به راه اندازی یک مرکز نوآوری احساس می‌شد که در اولویت اول با استفاده از ایده‌ها و طرح‌های هسته‌های نوآور که درون جمعیت هلال احمر چه به عنوان امدادگر و چه به عنوان داوطلب و چه به عنوان کارمند مشغول به فعالیت هستند، استفاده کنیم. ما این ایده‌ها و طرح‌ها را تبدیل به محصولی می‌کنیم که خروجی آن افزایش بهره وری جمعیت هلال احمر است و در اولویت دوم از ایده‌ها و طرح‌های اساتید، دانشجویان، افراد خلاق، مؤسسات، شرکت‌های نوآور و دانش بنیان کمک می‌گیریم.

کولیوند ادامه داد: هلال احمر یک مرکز نوآوری سازمانی ترکیبی (درون گرا و برون گرا) با اولویت‌های درونی است. برای تحقق این مهم و تأسیس این مرکز نوآوری اولین گام انعقاد تفاهم نامه‌ای سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی بود که از اسفند سال ۱۴۰۰ مکاتبات و پیگیری‌های آن انجام شد و تفاهم نامه‌ای به امضای هر سه نهاد رسید تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور از ایده‌ها و طرح‌هایی که از درون جمعیت هلال احمر و یا از بیرون جمعیت هلال احمر به دست مرکز نوآوری رسیده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، حمایت حداکثری کنیم.

سه ایده در حوزه فناوری اطلاعات و یک طرح در حوزه خودروهای امداد و نجات مطرح شده بود

وی خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۲۰ مساله در رویداد مسئله یابی شناسایی و احصا شده است که جهت حل این مسائل تا امروز ۴ ایده و طرح به مجموعه مرکز نوآوری ارائه و برخی از آنها پس از تأیید اولیه طی مکاتبات صورت گرفته جهت حمایت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و یا در مجموعه‌های بهره بردار در حال بررسی است.

کولیوند با بیان اینکه سه ایده در حوزه فناوری اطلاعات و یک طرح در حوزه خودروهای امداد و نجات مطرح شده بود، ادامه داد: از این سه طرح حوزه فناوری اطلاعات، یک طرح مربوط به حوزه معاونت درمان و توانبخشی و یک طرح مربوط به حوزه آموزش و دیگری در حوزه سازمان داوطلبان است.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم اقدامات اولیه یک رویداد دیگر را انجام و برای تأسیس مراکز نوآوری در زیر مجموعه‌های جمعیت هلال احمر با اولویت ۱۰ مرکز اقدامات شایسته‌ای انجام دهیم. مکاتبات اولیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تأسیس این مرکز انجام شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: تحقیق در خصوص نوآوری‌های موفق در حوزه جمعیت‌های هلال احمر و فدراسیون بین المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ جهت انتقال تجارب و دانش در این حوزه از دیگر اقدامات مرکز نوآوری هلال احمر بوده که بخش عمده آن در سایت مرکز نوآوری هلال احمر به آدرس http://innov.vcs.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه از فراهم کردن زمینه استفاده از پهپادها در عملیات‌های امدادرسانی هلال احمر خبر داد و افزود: استفاده از پهپاد بومی ساخت شرکت دانش بنیان در ماموریت‌هایی که امکان پذیر باشد جهت تسریع در عملیات‌های امداد و نجات از دیگر موضوعات مورد توجه هلال احمر است که با توجه به دانش فنی بالای کشور در این حوزه می‌تواند به نقطه عطفی در عملیات‌های امداد رسانی هلال احمر تبدیل شود. طرح مکان‌یابی مصدومین و متاثرین از حوادث از جمله ویژگی‌های پهپادهای دانش بنیان است که همگی این مسائل در حال حاضر در قالب طرح پیگیری می‌شود.