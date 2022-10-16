عملیات امنیتی حشد شعبی برای پاکسازی کرکوک از عناصر تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، تیپ ۴۰ حشد شعبی عراق از امروز یکشنبه عملیات امنیتی جدیدی را در راستای پاکسازی اطراف رودخانه زاب در استان کرکوک، آغاز کرده است.

در این عملیات امنیتی پیگرد و بازداشت عناصر تروریستی، از بین بردن مخفیگاه‌های آنها و پاکسازی نهایی منطقه از لوث عناصر تروریستی داعش دنبال می‌شود.

منابع عراقی گزارش دادند که حشد شعبی این عملیات را پس از آن آغاز کرده که در روزهای اخیر داده‌های اطلاعاتی متعددی درباره نفوذ عناصر داعش به این منطقه و تهدید شهروندان عراقی بدست دوایر امنیتی رسیده بود.

گفتنی است در ماه‌های اخیر عناصر تروریستی وابسته به داعش تلاش داشته اند با نفوذ به مناطق صعب العبور و دور افتاده عراق، در این مکان‌ها مخفی شده و از آنها برای نفوذ و عملیات تروریستی استفاده کنند.