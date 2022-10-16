به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امید کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر و به معروف و نهی از منکر استان البرز گفت: رسالت اصلی ستاد احیای دو فریضه الهی بزرگ فراموش شده است. در این راه نیازمند همراهی تمام دستگاه‌های استان و فعال سازی ظرفیت‌های مختلف هستیم. در این زمینه باید عرصه‌های مختلف مطالبه گری در استان فعال شود و افراد در زمینه‌های مختلف آموزش مطالبه گری ببینند. آموزش مطالبه گری در سطح مدارس، مساجد و محلات در حال انجام است.

وی اضافه کرد: باید گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در استان احیا شود. در ادارات هم باید شوراهای امر به معروف و نهی از منکر فعال شود.

کولیوند تصریح کرد: طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است. این طرح در ۱۱ عرصه تعریف شده و از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود و وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شده است. مرحله بعدی محله است و از ظرفیت‌های فرهنگی محلات برای توسعه امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود.

وی گفت: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ۱۲ اداره استان فعال شده است و در دو اداره کل این شورا در شهرستان‌ها هم تشکیل شده است. این شوراهای ۱۲ وظیفه اصلی دادند که شناسایی معروف‌ها و منکرهای مرتبط با آن اداره، حمایت مالی و معنوی از آمران به معروف و ناهیان منکر ادارات، تهیه و تدوین قوانین مربوط به امر به و نهی از منکر در دستگاه و ارائه گزارش به ستاد امر به معروف استان از مهمترین آنهاست.

وی در پایان تاکید کرد: یکی از کارهای مهمی که نیاز این روز جامعه است شناسایی آسیب‌های اجتماعی در حوزه مدارس است که در این زمینه احیا و راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مدارس بسیار مهم است.

در این جلسه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار البرز، حجت الاسلام امید کولیوند در حکمی از طرف حجت الاسلام صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان دبیر این ستاد در استان البرز منصوب شد.