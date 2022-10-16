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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۸

رئیس ستاد امر به معروف البرز:

عرصه‌های مختلف مطالبه‌گری امر به معروف و نهی از منکر فعال شود

عرصه‌های مختلف مطالبه‌گری امر به معروف و نهی از منکر فعال شود

کرج- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر البرز گفت: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باید عرصه‌های مختلف مطالبه گری در استان فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امید کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر و به معروف و نهی از منکر استان البرز گفت: رسالت اصلی ستاد احیای دو فریضه الهی بزرگ فراموش شده است. در این راه نیازمند همراهی تمام دستگاه‌های استان و فعال سازی ظرفیت‌های مختلف هستیم. در این زمینه باید عرصه‌های مختلف مطالبه گری در استان فعال شود و افراد در زمینه‌های مختلف آموزش مطالبه گری ببینند. آموزش مطالبه گری در سطح مدارس، مساجد و محلات در حال انجام است.

وی اضافه کرد: باید گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در استان احیا شود. در ادارات هم باید شوراهای امر به معروف و نهی از منکر فعال شود.

کولیوند تصریح کرد: طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است. این طرح در ۱۱ عرصه تعریف شده و از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود و وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شده است. مرحله بعدی محله است و از ظرفیت‌های فرهنگی محلات برای توسعه امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود.

وی گفت: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ۱۲ اداره استان فعال شده است و در دو اداره کل این شورا در شهرستان‌ها هم تشکیل شده است. این شوراهای ۱۲ وظیفه اصلی دادند که شناسایی معروف‌ها و منکرهای مرتبط با آن اداره، حمایت مالی و معنوی از آمران به معروف و ناهیان منکر ادارات، تهیه و تدوین قوانین مربوط به امر به و نهی از منکر در دستگاه و ارائه گزارش به ستاد امر به معروف استان از مهمترین آنهاست.

وی در پایان تاکید کرد: یکی از کارهای مهمی که نیاز این روز جامعه است شناسایی آسیب‌های اجتماعی در حوزه مدارس است که در این زمینه احیا و راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مدارس بسیار مهم است.

در این جلسه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار البرز، حجت الاسلام امید کولیوند در حکمی از طرف حجت الاسلام صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان دبیر این ستاد در استان البرز منصوب شد.

کد مطلب 5610238

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آقای محترم همین امر به معروف این بلا را سر ملت آورده شما به آدمهای گرسنه چی میخواهی بگی باید امر به معروف زیر بنایی درست بشه که خراب شده

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