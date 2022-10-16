به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، «نیکولا استورجن» (Nicola Sturgeon) وزیر اول اسکاتلند امروز یکشنبه اعلام کرد که در صورت استقلال از انگلیس، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر اول اسکاتلند در این خصوص گفت: دیگر نمی‌ توانیم تحت کنترل وست‌ مینیستر (لندن) باشیم. در سال ۲۰۱۴ ما وعده ثبات در ازای عدم رأی به استقلال را دریافت کردیم؛ اما در عوض ریاضت و «برگزیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) نصیب‌ ما شد.

وی دراین خصوص افزود: این‌ ها مسائل کوچکی نیستند و به اقتصاد، خدمات عمومی و هزینه‌ های زندگی ما لطمات واقعی وارد می‌ کنند.

بر اساس اعلام بی بی سی، دولت محلی اسکاتلند در صدد است تا فردا دوشنبه سندی درباره مسائل اساسی این سرزمین از جمله ترتیبات مرزی وسیاست‌ های مهاجرتی را منتشر کند.

«نیکلا استرجن» تا کنون چند بار اعلام کرده است که دولتش طرح قانونی برگزاری همه پرسی استقلال از انگلیس را ارائه خواهد کرد.

گفتنی است که اسکاتلندی‌ ها در همه‌ پرسی سال ۲۰۱۴ با استقلال از بریتانیا مخالفت کرده بودند.

آنها در همه‌ پرسی برگزیت نیز با اکثریت قاطع با خروج لندن از اتحادیه اروپا مخالفت کردند.