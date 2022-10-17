توسعه غار «ده شیخ» به بن بست خورد/ گره مسئولان بر اشتغال۵٠٠نفری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: ظرفیت‌های طبیعی یکی از مهمترین پتانسیل‌ها برای توسعه گردشگری کشورها بوده و تمرکز در این محور می‌تواند اقتصادها را با دگرگونی اساسی رو به رو کند.

ایران یکی از کشورهای با تنوع ظرفیت‌های گردشگری در قلب خاورمیانه است که استان‌های مختلف آن با مدیریت این پتانسیل‌ها اشتغال زایی گردشگر محور را عملیاتی کرده‌اند.

در زاگرس و میان انبوه جنگل‌های بلوط و آبشارها و جویبارها، کهگیلویه و بویراحمد، سرزمینی چهار فصل با لقب پایتخت طبیعت قرار گرفته است.

این استان ۹ درصد روان آب‌های کشور، ۲۵ درصد تولید نفت و گاز و درصد قابل توجهی از جنگل‌های کشور را در خود جای داده است.

شاخصه‌های امنیت سرمایه گذاری

در سال‌های اخیر و با هدف توسعه اشتغال در پر تورم ترین استان کشور، بخش‌های گردشگری نیز در کنار سایر ظرفیت‌ها دیده شده است.

با این حساب چالش‌های متعدد، ذوق بسیاری از سرمایه گذاران ورود کرده به استان را در سایه بروکراسی‌های رنج آور کور شده و هر بار گره جدیدی بر مسیر آنها قرار گرفته است.

کهگیلویه و بویراحمد که سال‌ها از ضعف استقبال سرمایه گذاران رنج می‌برد، این بار با چالش‌هایی برای اندک فعالان سرمایه گذاری سوق پیدا کرده به سمت استان مواجه شده است.

یکی از شاخصه‌های توسعه امنیت سرمایه گذاری، کاهش بروکراسی‌های اداری است که به نظر می‌رسد استان عملکرد مطلوبی در آن نداشته است.

معرفی غار اعجاب انگیز ده شیخ

غار ده شیخ با فاصله‌ای کمتر از ۵٠ کیلومتر از مرکز کهگیلویه و بویراحمد و دو کیلومتری روستای ده شیخ در سه کیلومتری شهر پاتاوه قرار دارد.

غار «ده شیخ» در کهگیلویه و بویراحمد، با هفت گالری و مسیرهای مختلف پنجره‌ای رو به یک تاریخ است.

ارتفاع این غار در برخی مناطق تا هفت متر هم می‌رسد و در دالانهای مختلف غار، قندیل‌های آهکی گوناگون با هارمونی عجیب خود زیبایی شگفت انگیزی را در قلب غار رقم زده و مکمل این زیبایی قطرات آبی است که از روی این قندیل‌ها بر کف غار می چکد و دنیایی راز آلود را به تصویر می‌کشد.

یکی از کارشناسان زمین شناسی در این رابطه می‌گوید: این غار شگفت انگیز و زیبا آمیزه ای چشم نواز از طبیعت و تاریخ است.

ابوطالب ابطحی می‌افزاید: این غار یکی از شگفت انگیزترین غارهای کشور است که بر اساس بررسی‌های زمین شناسی شکل گیری آن مربوط به دوره دوم زمین شناسی است.

وی اظهار داشت: ریزش نزولات جوی و ایجاد حفره‌ها موجب شکل گیری قندیل‌های شگفت انگیزی در دالانهای غار شده است.

ابطحی می‌افزاید: این غار در ابتدای کشف، دارای دو دهنه ورودی، دالانهای مسکونی و آبراهه‌های زیبا بود و در کاوش‌های جدید دو ورودی دیگر نیز همراه با سه دالان بزرگ در آن کشف شد.

این کارشناس زمین شناسی ارتفاع ورودی‌های جدید این غار را ۱۵ تا ۲۰ متر مربع عنوان می‌کند که در دهانه غار ارتفاع این ورودی‌ها بسیار کم است و به حالت نشسته باید وارد غار شد.

ابطحی تصریح می‌کند: حوضچه‌های بزرگ و کوچک آبی در این غار به شکلی حیرت آور توسط دالانهای باریک به هم متصل می‌شوند.

غارنوردان این غار را به دلیل قرار گرفتن در همسایگی و بالادست روستای ده شیخ، به نام روستا نامگذاری کرده‌اند.

۱۳۵ میلیون سال قدمت

کارشناسان زمین شناسی که به این غار سفر کرده و به مکاشفه پرداخته‌اند، قدمت غار ده شیخ پاتاوه را به ۱۳۵ میلیون سال قبل نسبت می‌دهند.

فاز توسعه متوقف شد

این غار که با تلاش‌های بی وقفه توانسته بود دریچه‌ای بر روی گردشگران داخلی و خارجی باز کند، این روزها در پاسکاری دستگاهی مشکلاتش را به دوش می‌کشد و فاز توسعه آن در ایستگاه اول متوقف شده است.

یکی از گردشگران حاضر در منطقه با انتقاد صریح از عملکرد مسئولان نسبت به غار ده شیخ، گفت: جای تعجب است که حمایت شایسته ای نسبت به توسعه و ارتقای ظرفیت‌های این طرح انجام گرفته است.

این گردشگر لرستانی با بیان اینکه جای تله کابین، آبشار، ظرفیت اسکان، بازارچه صنایع دستی و شبکه پتانسیل‌ها در این منطقه خالی است، اظهار داشت: با کمی تبلیغات و حمایت دستگاهی می‌توان شاهد حضور گردشگران از تمام کشورها برای بازدید از این غار بود.

وی اظهار داشت: استانی که ظرفیت‌های خدادادی و بکر را در خود داراست، باید به شکل مطلوب‌تری ابعاد گردشگری آن توسط متولیان دیده شود.

بروکراسی اداری و دلسردی سرمایه گذار

در حالی که اشتغال زایی این روزها به مهمترین چالش جوانان تبدیل شده، بخش‌های متولی که نسبت به واگذاری زمین برای طرح توسعه و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تله کابین و آبشار مصنوعی قول مساعد داده بودند، امروز این طرح را با بروکراسی‌های طولانی در فاز نخست و پیشرفت پنج درصدی از مجموع فازها رها کرده‌اند.

این موضوع سبب نا امیدی و دلسردی سرمایه گذار طرح از متولیان استانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه اشتغال در محور گردشگری تدوین برنامه اصولی برای تسهیل گری در مسیر سرمایه گذاران را طلب می‌کند تا ساختارهای پیچیده اداری و سنگ اندازی ها، شوق ایجاد ظرفیت را در محروم‌ترین استان کشور به یاس تبدیل نکند.