قهرمانی بانوان کردستانی در مسابقات وزنه برداری کشور

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بانوان وزنه‌برداری استان کردستان در پایان سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با به دست آوردن ۳ مدال طلا و یک مدال نقره بر سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات ایستاد.

وی افزود: در دسته ۴۰ کیلوگرم «کاناز زندی» عنوان نخست و مدال طلا و «جوانا نمازی» در دسته ۸۱ کیلوگرم مقام قهرمانی و نشان طلا را به خود اختصاص دادند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اعلام کرد: «حسنا امیری» دیگر بانوی وزنه بردار کردستانی نیز در دسته ۸۱+ کیلوگرم سکوی نخست و مدال طلا را تصاحب کرد.

جولایی افزود: در دسته ۶۴ کیلوگرم این رقابت‌ها نیز «آرینا بهرامی» نایب قهرمان شد و مدال نقره را دریافت کرد.

وی خاطرنشان کرد: رقابت‌های وزنه برداری المپیاد استعدادهای برتر دختر کشور طی روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه با حضور ۱۰۵ ورزشکار در قالب ۲۷ تیم در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.