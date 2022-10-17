پرداخت حق بیمه ۴۲۷۵ زن سرپرست خانوار تهرانی تحت پوشش کمیته امداد

جهانبخش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، براساس اطلاعات جمع آوری شده طی ۶ ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان تهران پرداخت شد.

وی افزود: در حال حاضر ۴ هزار و ۲۷۵ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این اعتبار برای بیمه آنها اختصاص یافته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران گفت: زنان سرپرست خانوار با بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند از تمامی مزایای بیمه مانند بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان برخوردار شوند.

مرادی تاکید کرد: سرانه پرداخت حق بیمه مددجویان برای هر نفر ماهانه بیش از ۳۰۰ هزار تومان است که از سوی کمیته امداد استان تهران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.