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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پرداخت حق بیمه ۴۲۷۵ زن سرپرست خانوار تهرانی تحت پوشش کمیته امداد

پرداخت حق بیمه ۴۲۷۵ زن سرپرست خانوار تهرانی تحت پوشش کمیته امداد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ۴۲۷۵ زن سرپرست خانوار تهرانی تحت پوشش این نهاد در ۶ ماهه اول امسال خبر داد.

جهانبخش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، براساس اطلاعات جمع آوری شده طی ۶ ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان تهران پرداخت شد.

وی افزود: در حال حاضر ۴ هزار و ۲۷۵ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این اعتبار برای بیمه آنها اختصاص یافته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران گفت: زنان سرپرست خانوار با بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند از تمامی مزایای بیمه مانند بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان برخوردار شوند.

مرادی تاکید کرد: سرانه پرداخت حق بیمه مددجویان برای هر نفر ماهانه بیش از ۳۰۰ هزار تومان است که از سوی کمیته امداد استان تهران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5610637
مهناز قربانی مقانکی

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