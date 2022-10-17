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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

آگاهی سلامت؛

دانش آموزان از کدام میان وعده ها در مدرسه استفاده کنند

دانش آموزان از کدام میان وعده ها در مدرسه استفاده کنند

مصرف میان وعده های سالم می تواند به رشد جسمی و ذهنی بچه ها به ویژه دانش آموزان، کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: میان وعده که به عنوان مصرف مواد غذایی بین وعده‌های غذایی اصلی تعریف می‌شود، یکی از منابع اصلی دریافت کالری است. دانش آموزان علاوه بر سه وعده غذایی اصلی به میان وعده نیز نیاز دارند. دانش آموزان در این سنین باید برای نگه داشتن قند خون در حد طبیعی، حتماً میان وعده، البته از نوع میان وعده‌های سالم، استفاده کنند تا فعالیت سیستم عصبی و عملکرد مغز آنها در حد مطلوب باقی بماند. نخوردن میان وعده‌ها با کاهش قند خون در این افراد همراه است که خود می‌تواند با پرخاشگری، عدم توجه کافی به دروس در سر کلاس و عدم تمرکز و یادگیری کافی همراه باشد.

دانش آموز چه میان وعده‌هایی استفاده کند

بهترین میان وعده‌ها برای دانش آموزان، لقمه نان و پنیر و گردو، انواع میوه‌ها (سیب، پرتقال، نارنگی، موز، هلو، زردآلو، لیمو شیرین و…) و سبزیجات تازه (مانند هویج، کاهو، خیار و…) و میوه‌های خشک (ماننده برگه میوه‌ها، کشمش و انجیر خشک و مویز و توت خشک)، مغزدانه ها (مانند گردو، فندق، پسته و بادام)، شیر و بیسکویت‌های سبوس دار می‌باشد. یادمان باشد که میان وعده‌هایی مانند چیپس و غلات حجیم شده نه تنها ارزش غذایی کمی دارند بلکه یکی از دلایل اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان می‌باشند. استفاده از نان‌ها محلی از جمله نان‌های خشک و نان‌های سبوس دار نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای مصرف میان وعده‌ها در بین دانش آموزان باشد.

کد مطلب 5610759
مهناز قربانی مقانکی

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