کاهش ۷ درصدی ترافیک جنوب تهران به کمک اتوبان شوشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید، در آئین تکریم و معارفه شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه انتخاب آقای صباغ به عنوان یکی از سه شهردار برتر تهران بدون تلاش نیروها و کارکنان منطقه حاصل نمی‌شد، اظهار کرد: این منطقه حدود هزار نفر نیروی انسانی دارد که آقای صباغ باید قدردان این افراد باشد.

وی با تاکید بر اینکه فرصت‌ها زودگذر است، یادآور شد: این فرصت خدمت، نعمتی گذرا و البته گرانبها محسوب می‌شود. شهروندان و کارکنان منطقه ۱۵ از این پس ملاک و معیار و عیار شهردار جدید محسوب می‌شوند.

جاوید با بیان اینکه ورود به مقوله اعتیاد و چالش‌های پیرامون آن به عنوان اقدامی دست نخورده و تازه، سختی‌هایی را به همراه داشت، گفت: شهرداران نواحی پای کار ایستادند و این منطقه در قرارگاه اجتماعی به عنوان یکی از مناطق خوب ما در جمع آوری معتادان متجاهر بود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در آینده جلساتی برای بیان جزئیات برنامه‌های شهرداری منطقه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شاید بزرگترین اولویت منطقه موضوعات فرهنگی و اجتماعی است.

وی با اشاره به مانع زمانی در پروژه فاخر شهید شوشتری تصریح کرد: این پروژه هفت درصد بار ترافیکی جنوب تهران و در مجموع ۱.۵ درصد ترافیک کل شهر تهران را مدیریت خواهد کرد تا شاهد روان سازی ترافیک باشیم.

جاوید تاکید کرد: پشتیبانی برای رفع موانع باید بر عهده شهرداری منطقه ۱۵ باشد چرا که ممکن است به طور مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط باشد. باید در مسگرآباد و خاور شهر نیز فکر جدی صورت بگیرد و رفاه و آسایش آنها مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه محور امام رضا (ع) نیز باید مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: دروازه ورودی و خروجی شهر در این محدوده یکی از وظایف شهرداری منطقه ۱۵ است. هیچ زمین بلاتکلیف مدیریت نشده نباید تا ۶ ماه آینده در منطقه وجود داشته باشد. باید بستر را برای ناامنی اجتماعی حذف کنیم چرا که اراضی بایر می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود. می‌توان در این مناطق بوستان‌های محله‌ای ایجاد کرد. در مجموع یکی از انتظارات ما ساماندهی اراضی بایر در منطقه است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: ساماندهی خاک و نخاله در منطقه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و ساماندهی گاراژها نیز در اولویت باشد. علاوه بر این بوستان‌ها باید محل آرامش و آسایش شهروندان این منطقه باشد. باید با مدیریت هزینه و طراحی خوب، وضع بوستان‌ها را بهسازی و ساماندهی و تجهیزات رفاه و شادابی برای شهروندان را فراهم کرد.

وی افزود: مدیران باید به عنوان شهروند به بوستان‌ها مراجعه کنند. نگاه به عنوان شهردار باعث می‌شود موارد بزرگ به چشم بیاید که دردی از مردم دوا نمی‌کند، لذا باید نگاه کاربردی داشته باشیم. ایمنی نیز در این منطقه بسیار مهم است و اتفاقی که برای کودک چهار ساله در این منطقه روی داد تلخ و به جای مانده از غفلت در گذشته بود. ممکن است چنین اتفاقی برای دیگر شهرداران نیز رخ دهد، بنابراین باید به ضریب اطمینان بالایی در سه ماه آینده در منطقه ۱۵ و دیگر مناطق رسید.

جاوید خاطرنشان کرد: خدمت اگر صادقانه، عالمانه، پیگیرانه و شجاعانه باشد و نیت خدمت استحکام داشته باشد، رضایت حاصل خواهد شد؛ رضایت خداوند، رضایت شخصی از خدمت‌رسانی، رضایت همکاران، مافوق و شهروندان در راستای خدمت‌گذاری مورد اهمیت است.

گفتنی است در این آئین از خدمات سید مهدی صباغ شهردار سابق منطقه ۱۵ تقدیر و رضا شرفی به عنوان شهردار جدید این منطقه معرفی شد.

۹۰ درصد از طرح مکانیزاسیون آبیاری فضای سبز در منطقه ۱۰ انجام شده است

جاوید در آئین تکریم و معارفه شهردار منطقه ۱۰ با بیان اینکه آقای شرفی شهردار سابق این منطقه حدود ۲۰ سال است که در مجموعه شهرداری فعالیت می‌کند، اظهار کرد: شهردار تهران با سیر درست انتخاب مدیران، آقای شرفی را به عنوان شهردار منطقه ۱۰ انتخاب کرد و اقدامات به گونه‌ای بود که بنده و شهردار تهران اتفاق نظر داشتیم که فعالیت خود را به عنوان شهردار منطقه ۱۵ ادامه دهد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه برای سنجش برنامه‌های مدیران به سه سال زمان نیاز است، خاطرنشان کرد: سعی بر این بوده اکثر قریب به اتفاق شهرداران مناطق را تثبیت کنم تا این بازه زمانی رعایت شود. بر همین اساس شهرداران ۱۵ منطقه حفظ شدند.

وی همچنین تصریح کرد: کار آقای شرفی در منطقه ۱۵ شاید سخت‌تر از منطقه ۱۰ باشد. منطقه ۱۵ مختصاتی کاملاً متفاوت دارد و وسعت فراوان و مباحثی همچون حاشیه نشینی در این منطقه موجب مکمل شدن نوع فعالیت وی می‌شود.

جاوید یادآور شد: انگیزه شهردار جدید در توجه به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه اثرگذار است و باید این موضوع با اهتمام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. ۹۵ درصد امور میدان امام خمینی (ره) به پایان رسیده و درخواست ما این است که اقدامات تملک املاک در این محله با رعایت حقوق مردم جهت پیشبرد امور در این طرح انجام شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه اعمال ماده ۸ و ۹ آخرین اقدام ما است، اظهار کرد: رعایت احترام و حقوق شهروندان باید در اولویت کار ما باشد. اداره املاک در این منطقه کلیدی است و با توجه به فشرده بودن منطقه ۱۰ باید این اداره در حد معاونت مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مهم این است که در این فضای فشرده مجالی برای تنفس مردم ایجاد و فضایی به عنوان پارکینگ و فضای سبز برای شهروندان این منطقه در نظر گرفته شود. از هر فرصتی در مشارکت با مردم استفاده شود تا خرید خدمت صورت بگیرد. محدودیت منابع را در شهرداری شاهد هستیم لذا باید با رعایت حریم و اصل مالکیت مالکان بر تملک املاک تمرکز شود تا بتوان خدمات را در منطقه ۱۰ توسعه داد.

جاوید با بیان اینکه اجرای طرح مکانیزاسیون آبیاری فضای سبز جای خرسندی است، تصریح کرد: امور در این طرح باید جدی تر دنبال شود تا به نتیجه برسد. تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن اجرایی شده و انجام امور باقی مانده نیاز به پیگیری دارد. آب چالش جدید کشور است و باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به موضوع شبکه فاضلاب گفت: زمینه سازی صورت بگیرد که پنج درصد باقی مانده از شبکه فاضلاب دنبال شود چراکه این شبکه در کنار شبکه جمع آوری آب‌های سطحی می‌تواند زیرساخت‌های توسعه منطقه ۱۰ باشد. می‌توان بخشی از انهار منطقه را سرپوشیده کرد و منطقه بهینه‌تری را برای استفاده شهروندان ایجاد کرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تأکید بر اینکه زیباسازی منطقه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: می‌توان به عنوان پایلوت از روش‌های تأمین پارکینگ در منطقه استفاده کرد و پارکینگ‌های مکانیزه را دستور کار قرار داد.

وی تأکید کرد: انتظار اصلی ما از شهردار منطقه ۱۰ این است که پایلوت اقدامات نیروهای انقلابی و بسیجی و توانمند را در راستای خدمت به مردم منطقه ایجاد کند، به طوری که این خدمت نتیجه بخش بوده و رضایت را به دنبال داشته باشد. اصل بر این است که در لوای جمهوری اسلامی به مردم خدمت کرده و یکپارچگی در خدمت به مردم را دنبال کنیم.