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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۹

وضعیت سهام عدالت جاماندگان به کجا رسید؟

وضعیت سهام عدالت جاماندگان به کجا رسید؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی آخرین وضعیت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قربانزاده با اشاره به تصویب تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیأت دولت اظهار کرد: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند.

وی درمورد پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی سازی پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیأت دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شده‌اند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

کد مطلب 5610827

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    نظرات

    • حبیب افشاری 626 IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
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      خواهشن اینقدرحرف الکی ومفت تحویل مردم ندید. کی میخواید به جاماندگان سهام عدالت سهامشون روبدید
    • امیر۱۵۵۲۷۴۶۳۱۳ IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 0
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      سلام،عزیزان من ۴۰ سالمه،توخونه هم دوتا مریض اعصاب دارم،تا حالا یک ریال نگرفتم،اصلا سهام ثبت نام نکردم،جزدهک ۳ هستم،پس سهام ما رو کی میدن،هم کارگرم هم مستاجرم مگه اسمش عدالت نیس سهام عدالت شده سهام نا عدالت ،تورو خدا راهنماییم کنین.
    • احمد رضاپور IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      0 0
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      من الآن 50سالم سهام عدالت ندارم به هر کجایی که مراجعه می کنم میگن سهام عدالت ثبت نام نمی کنم

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