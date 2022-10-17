مجوز یک کارگزاری جدید بورس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، منوچهر میرزایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اضافه شدن این کارگزاری در مجموع ۱۰۹ کارگزاری در کشور مشغول به فعالیت هستند.



وی اضافه کرد: از آغاز دور جدید صدور کارگزاری‌ها تا کنون، صدور موافقت اصولی تأسیس ۱۵ شرکت کارگزاری در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به متقاضیان ابلاغ شده که از این تعداد ۵ شرکت کارگزاری به مرحله تأسیس و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها رسیده است.



مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان بورس مبنی بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری، سال گذشته پس از ۱۲ سال وقفه در صدور مجوزهای جدید برای تأسیس شرکت‌های کارگزاری جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید و در فراخوانی به فعالان بازار سرمایه اعلام شد.



او با اشاره به فرایند صدور مجوز فعالیت کارگزاری بر اساس دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری، گفت: بر اساس این دستورالعمل، فرایند صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری به ۳ مرحله تفکیک شده است: مرحله صدور موافقت اصولی، مرحله صدور مجوز تأسیس و مرحله صدور مجوزهای فعالیت.



به گفته میرزایی، مرحله نخست، مرحله صدور موافقت اصولی، مشتمل بر تعیین و معرفی ترکیب سهامداران شرکت و پیشنهاد سرمایه اولیه شرکت می‌شود. مرحله دوم، مرحله صدور مجوز تأسیس، شامل تأمین و واریز سرمایه اولیه پیشنهادی و معرفی نخستین مدیران شرکت و برگزاری مجمع عمومی مؤسس شرکت می‌شود و مرحله سوم، مرحله صدور مجوزهای فعالیت، ضمن حفظ شرایط صدور مجوز تأسیس مشتمل بر معرفی نیروی‌های انسانی واجد شرایط متناسب با مجوزهای فعالیت درخواستی و همچنین، تأمین و تجهیز سامانه‌ها و زیرساخت‌های فنی مورد تأیید سازمان و معرفی دفاتر محل فعالیت شرکت می‌شود.



وی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید برای ارتقای سطح کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری، استانداردهای بالاتری در صدور مجوزهای فعالیت لحاظ شده، تصریح کرد: ضرورت تأمین و تجهیز سامانه‌ها و زیرساخت‌های فنی اختصاصی و تأمین سرمایه اولیه حداقل یک هزار میلیارد ریالی از جمله این استانداردها است.



مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری یکی از اهداف مهم تصویب دستورالعمل جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری است، خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای جدید نقطه عطفی خواهد بود تا افراد جدید با ایده‌های نو و خلاقانه وارد صنعت کارگزاری شوند که به پویایی صنعت مذکور و نهایتاً بازار سرمایه کمک خواهد کرد.



میرزایی با اشاره به دو استاندارد یاد شده در دستورالعمل جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد: قید چنین استانداردهایی سبب می‌شود تا شرکت‌های کارگزاری موجود نیز برای حفظ ماندگاری خود در بازار سرمایه و افزایش توان رقابتی خود برای حفظ و کسب سهم از بازار محکوم به تغییرات جدی در استراتژی‎‌ها و توسعه فعالیت‌ها و امکانات فنی خود بوده و ضمن توجه جدی به نیازمندی‌های مشتریان خود، در نهایت به دنبال حصول و تحقق حداکثر رضایتمندی مشتریان باشند.