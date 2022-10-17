دومین جایگاه سوخت در بزرگراه یادگار امام(ره) احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی با اشاره به تقاضای بالای سفر در منطقه ۲ گفت: با توجه به اینکه تعداد جایگاه‌های سوخت موجود در منطقه پاسخگوی تقاضای این منطقه نیست، احداث جایگاه‌سوخت در بزرگراه یادگار امام (ره) پیش‌بینی شد.

وی افزود: این جایگاه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) پایین‌تر از رستوران‌های فرحزاد، در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه احداث این جایگاه می‌تواند ترافیک خیابان کوهستان را مرتفع کند، افزود: رانندگان مجبور به طی مسافت طولانی و رسیدن به مسیر جنوب به شمال بزرگراه نخواهند بود مسیر تردد خودروها کوتاه و مانع تجمع ترافیک در خیابان کوهستان می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه پروژه ساخت پمپ بنزین از سال‌ها قبل تعریف و سرمایه‌گذارش مشخص شده است، ادامه داد: برای ساخت جایگاه شرایطی مانند ایمنی، موضوع‌های ترافیکی و… وجود دارد که سرمایه‌گذار مجوزهای لازم را از شرکت پخش و پالایش دریافت کرده است.

صالحی گفت: سازمان حمل و نقل و ترافیک در حال بررسی پیشنهادهای مشاور ترافیکی است و در صورت تصویب عملیات ساخت و ساز این جایگاه سوخت شروع می‌شود.