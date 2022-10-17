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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

شهردار منطقه ۲:

دومین جایگاه سوخت در بزرگراه یادگار امام(ره) احداث می شود

دومین جایگاه سوخت در بزرگراه یادگار امام(ره) احداث می شود

شهردار منطقه ۲ گفت: به منظور افزایش سرانه‌های خدماتی محلات دومین پمپ بنزین بزرگراه یادگار امام(ره) در مسیر شمال به جنوب با مشارکت بخش خصوصی احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی با اشاره به تقاضای بالای سفر در منطقه ۲ گفت: با توجه به اینکه تعداد جایگاه‌های سوخت موجود در منطقه پاسخگوی تقاضای این منطقه نیست، احداث جایگاه‌سوخت در بزرگراه یادگار امام (ره) پیش‌بینی شد.

وی افزود: این جایگاه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) پایین‌تر از رستوران‌های فرحزاد، در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه احداث این جایگاه می‌تواند ترافیک خیابان کوهستان را مرتفع کند، افزود: رانندگان مجبور به طی مسافت طولانی و رسیدن به مسیر جنوب به شمال بزرگراه نخواهند بود مسیر تردد خودروها کوتاه و مانع تجمع ترافیک در خیابان کوهستان می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه پروژه ساخت پمپ بنزین از سال‌ها قبل تعریف و سرمایه‌گذارش مشخص شده است، ادامه داد: برای ساخت جایگاه شرایطی مانند ایمنی، موضوع‌های ترافیکی و… وجود دارد که سرمایه‌گذار مجوزهای لازم را از شرکت پخش و پالایش دریافت کرده است.

صالحی گفت: سازمان حمل و نقل و ترافیک در حال بررسی پیشنهادهای مشاور ترافیکی است و در صورت تصویب عملیات ساخت و ساز این جایگاه سوخت شروع می‌شود.

کد مطلب 5610845

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