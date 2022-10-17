به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم حین بازرسی یک دستگاه اتوبوس محموله سنگ‌های زینتی و تعدادی دستگاه پزشکی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بررسی اولیه مأموران به هنگام بازرسی از خودرو اقلامی از قبیل ۱۱ جعبه سنگ‌های زینتی شکل داده شده به وزن ۲۵۰ کیلو گرم و چهار دستگاه احیای قلب که همگی قاچاق و فاقد مدارک قانونی بودند را کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۳ پرنده کمیاب و شکاری در دشتستان

فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۳ قطعه پرنده کمیاب و شکاری به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال و دستگیری دو نفر در شهرستان دشتستان خبر داد.

سردار حیدر سوسنی بیان کرد: روز گذشته در پی کسب اخبار واصله مبنی بر اینکه یکی از اصلی ترین قاچاقچیان بین المللی پرندگان شکاری در استان قصد دارد تعداد زیادی پرندگان کمیاب را از استان فارس به مقصد استان بوشهر و از طریق دریا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انتقال دهد.

وی افزود: با انجام یک سری اقدامات و عملیات‌های پلیسی خودروی حامل پرندگان شکاری در ایستگاه شهید صلاحی شهرستان دشتستان شناسایی و توقیف شد.

سردار سوسنی در ادامه گفت: در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۸ قطعه پرنده از نوع هوبره، ۳ قطعه پرونده از نوع شاهین، یک قطعه پرونده شکاری از نوع بالابان (چرخ) و یک قطعه پرنده شکاری از نوع بحری کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی پرندگان را ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان قصد فروش این پرندگان و خروج آنها از کشور به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس را داشتند، تصریح کرد: در این عملیات دو نفر متهم دستگیر که تحویل مراجع قضائی شد.