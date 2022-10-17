برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ مدیر سابق فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات دو متهم اصلی و ۱۱ متهم دیگر این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد، گفت: در جلسه اول رسیدگی، نماینده دادستان پس از قرائت کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اشد مجازات برای متهمین را از دادگاه درخواست کرد.

وی با بیان اینکه در ادامه این جلسه رسیدگی اتهام دو متهم ردیف اول و دوم به اتهام شروع به ارتشاء، ارتشاء، و پولشویی و یازده متهم دیگر به اتهام رشاء و پرداخت رشوه تفهیم شد در تشریح وقوع بزه از سوی متهمان گفت: مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری با مشارکت مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در مدت زمان فعالیت‌های مدیریتی خود با سو استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی، اقدام به اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در روند پروژه‌های سرمایه گذاری و پیمانکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان کردند که در ازای رفع موانع ساختگی، از مراجعین و سرمایه گذاران رشوه دریافت می‌کردند.

وی موضوع شناسایی مفاسد کشف شده را در نتیجه همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی‌های قضائی خواند و افزود: فساد اقتصادی و سایر پروندهای جرایم خاص در استان فارس به صورت ویژه در دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم تحت نظارت مدیریت ارشد قضائی استان رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول قضائی است ادامه داد: دستگاه قضائی در استان علاوه بر ورود به جرایم ارتکابی، موضوع ترک فعل مدیران و مسئولین را نیز با حساسیت دنبال کرده و در اجرای قانون، ترک فعل مدیران و وارد شدن زیان به بیت المال و حیف و میل اموال عمومی در نتیجه ترک فعل نیز در دستگاه قضائی متناسب با قوانین به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

شهریور ماه سال گذشته و پس از کشف فساد در دو مجموعه مدیریتی استان فارس دو تن از مدیران ارشد استان فارس و یازده نفر از مرتبطین با این پرونده با دستور قضائی بازداشت شدند که یک سال پس از تکمیل تحقیقات و طی شدن روند قضائی در دادسرای شیراز جهت رسیدگی به اتهامات وارده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند.