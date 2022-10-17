ردپای سالک در ۲۰ استان/ شناسایی ۱۶ هزار و ۳۰۷ مورد سالک در ۱۴۰۰

بهزاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیماری سالک به صورت بومی در ۲۰ استان کشور وجود دارد که با توجه به اینکه مواردی از بیماری در ورامین نیز مشاهده شده است قاعدتاً استان تهران هم به عنوان یکی از استان‌های انتقال بومی بیماری شناخته می‌شود.

وی عنوان این مطلب که انتقال محلی بیماری به منزله شیوع و درگیر بودن استان‌ها با بیماری سالک نیست افزود: از ۱۰ سال گذشته شاهد کاهش روند ابتلاء به این بیماری در کشور بوده ایم اما همچنان سالک به عنوان یکی از معضلات سلامت در جامعه شناخته می‌شود.

امیری از استان اصفهان به عنوان یکی از استان‌های با میزان شیوع بالای سالک نام برد و گفت: در مورد روند افزایشی یا کاهشی سالک در سال جاری فعلاً نمی‌توان اظهار نظر کرد زیرا با توجه به اینکه عامل انتقال این بیماری از طریق پشه خاکی است که از اواخر خرداد شاهد بروز آن هستیم اما زخم‌های این بیماری چند ماه طول می‌کشد که نمایان شود بر همین اساس می‌بایست تا پایان سال منتظر ماند تا وضعیت افزایشی یا کاهشی بیماری در کشور مشخص شود.

رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۰۷ مورد ابتلاء به سالک در کشور شناسایی شده بود، افزود: در ۶ ماه اول سال جاری ۳ هزار و ۷۲۳ مورد ابتلاء به سالک در کشور شناسایی شده است.