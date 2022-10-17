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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

عضو چارچوب هماهنگی اعلام کرد؛

آزادی عمل زیاد السودانی برای انتخاب وزیران کابینه عراق

آزادی عمل زیاد السودانی برای انتخاب وزیران کابینه عراق

عضو چارچوب هماهنگی امروز دوشنبه به بحث آزادی عمل داده شده به محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکل کابینه عراق برای انتخاب وزیران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عائد الهلالی عضو چارچوب هماهنگی امروز دوشنبه به بحث آزادی عمل داده شده به محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکل کابینه عراق برای انتخاب وزیرانش اشاره کرد.

وی افزود که به «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر مکلف عراق برای انتخاب وزرای کابینه آزادی عمل زیادی داده شده است.

این عضو چارچوب هماهنگی در ادامه گفت: گفتگوهایی که قبلاً انجام شده، منتهی به این واقعیت شد که ممکن است جناح های شرکت کننده در دولت آتی تفاوت چندانی با دولت قبلی نداشته باشند.

الهلالی افزود: اما موارد دیگر که برای حضور در کابینه وزارتی مدنظر است همان وزن انتخاباتی، فضای به دست آورده در انتخابات اخیر و کرسی های انتخاباتی است که هر ائتلاف کسب کرده است.

این عضو چارچوب هماهنگی عنوان کرد که همه درصدد هستند براشتباهات گذشته غلبه و تا حد توان از دولت السودانی برای اجرای برنامه هایش حمایت کنند.

کد مطلب 5610923

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