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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

ارائه خدمات بهبود تغذیه‌ای به ۳۴۲ مادر و کودک نیازمند تهرانی

ارائه خدمات بهبود تغذیه‌ای به ۳۴۲ مادر و کودک نیازمند تهرانی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از ارائه خدمات بهبود تغذیه‌ای به ۳۴۲ کودک و مادر نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مرادی با ارائه گزارشی از خدمات بهبود تغذیه‌ای به ۳۴۲ کودک زیر ۵ سال و مادران شیرده و باردار گفت: خدمات کمیته امداد در بخش‌های مختلف بر اساس نیاز جامعه هدف ارائه می‌شود، ارائه خدمات درمانی و کمک به ارتقا شاخص‌های بهداشتی جامعه هدف از خدمات برجسته این نهاد در حوزه خدمت‌رسانی به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند است.

وی با بیان اینکه این برنامه حمایتی با همکاری و مشارکت کمیته امداد و معاونت امور بهداشتی دانشگاه‌های شهید بهشتی، ایران و تهران در حال انجام است، افزود: شناسایی کودکان دچار سو تغذیه مراقبت‌های ویژه بهداشتی، آموزش خانواده‌ها، پیگیری و پایش رشد کودک و مادر از جمله اقدامات معاونت امور بهداشتی دانشگاه‌ها است و شارژ بن‌کارت تغذیه و پیگیری دریافت سبد غذایی خانواده‌ها از جمله وظایف کمیته امداد در این طرح است.

مرادی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه‌های شهید بهشتی، ایران و تهران ۲۲۵ کودک زیر پنج سال و ۱۱۷ مادر باردار و شیرده مشمول و نیازمند دریافت خدمات بهبود تغذیه‌ای در این استان معرفی و از خدمات این نهاد بهره مند شده اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه در راستای کمک به بهبود تغذیه کودکان و مادران مشمول این طرح در استان تهران ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نیمه نخست امسال هزینه شده است، تصریح کرد: در کنار ارائه خدمات بهبود تغذیه به این گروه از جامعه هدف به منظور سنجش میزان اثر بخشی خدمات ارائه شده کنترل و پایش های لازم از طریق مراکز بهداشتی و درمانی در دوره‌ها و فواصل مختلف زمانی انجام و در صورت بهبود وضعیت مددجویان مشمول مطابق با استانداردهای مشخص از پوشش این طرح خارج می‌شوند.

کد مطلب 5610933
مهناز قربانی مقانکی

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